Estate in diretta, ricordo doloroso per Roby Facchinetti: “Non volevo crederci”

Roby Facchinetti ricorda quando Stefano D’Orazio voleva lasciare i Pooh

Al via da oggi il nuovo pomeriggio televisivo di Rai1 che accompagnerà il pubblico per tutta l’estate. Per il secondo anno consecutivo al timone di Estate in diretta ci sono Roberta Capua e Gianluca Semprini. I due hanno dedicato la prima parte della puntata alla cronaca, con diversi casi che stanno scuotendo l’Italia in questi giorni. Dopo è stata la volta dello spazio dedicato più all’intrattenimento. E proprio in questo spazio ha fatto il suo ingresso in qualità di ospite Roby Facchinetti dell’amatissimo gruppo dei Pooh. Durante la chiacchierata con Roberta Capua uno spazio è stato dedicato in particolare al suo caro amico Stefano D’Orazio che da quando è morto ha lasciato un grande vuoto in tutta la band e anche nei fan. Ricordando la volta che Stefano decise di lasciare il gruppo Roby ha detto: “Non ci volevo credere”.

Il cantante a Estate in diretta racconta la sua reazione alla decisione dell’amico

Quando Stefano D’Orazio disse di voler lasciare i Pooh Roby Facchinetti ne rimase letteralmente sconvolto. Tuttavia, come il cantante ha svelato nel corso della puntata della trasmissione estiva di Rai1, capitava che alcuni di loro vivessero dei momenti difficili, magari dove pensavano addirittura di mollare il gruppo.

“Pensavo fosse una delle solite crisi”

ha dunque detto Roby riferendosi all’amico. Invece non si trattava di una decisione sporadica ma ben pensata. Roby ha raccontato che Stefano gli aveva lasciato intendere di sentirsi come appagato per tutto ciò che aveva fatto fino a quel momento.

Roby Facchinetti e quella certezza sull’amico scomparso: “Aveva incontrato la donna della sua vita”

A comprendere bene lo stato d’animo di Stefano D’Orazio è stata Roberta Capua, che ha dato una bella notizia nel corso della prima puntata. La conduttrice in merito al componente dei Pooh è sicura che in qualche modo il cantante si sentisse appagato. Oltre però a questo motivo Roby a Estate in diretta ne ha detto un altro.

“Aveva incontrato da un paio d’anni la donna della sua vita”

ha spiegato Facchinetti riferendosi a Tiziana Giardoni, la moglie di Stefano D’Orazio. Secondo Roby, forse, Stefano voleva dedicarsi finalmente alla costruzione di una famiglia.