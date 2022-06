Roberta Capua entusiasta: “Apriamo Estate in diretta con una bella notizia”

Estate in diretta, conduttori iniziano la nuova edizione con una bella notizia: “Tommaso è fuori pericolo”

Si è aperta oggi la nuova edizione del programma pomeridiano estivo di Rai1 che per il secondo anno consecutivo vede al timone la conduttrice Roberta Capua ed il giornalista Gianluca Semprini. La coppia ha aperto la puntata di oggi, 6 giugno, dando il benvenuto ai telespettatori ed annunciando che il piccolo Tommaso è fuori pericolo. In questi giorni, infatti, ha suscitata molta apprensione la tragica storia della baby sitter che per cause ancora da chiarire ha lanciato dal balcone il bambino di 13 mesi di cui si occupava. Le condizioni del piccolo sono apparse subito piuttosto gravi ed invece, fortunatamente, è notizia di queste ore che il piccolo sia fuori pericolo.

“Apriamo con una buona notizia, Tommaso non rischia più la vita”

hanno ammesso all’unisono i due conduttori.

Roberta Capua annuncia entusiasta in apertura di puntata: “Partiamo con una bella notizia”

“Vogliamo partire con una buona notizia. In apertura abbiamo data una buona notizia, il piccolo Tommaso respira autonomamente e pare che non sia in pericolo di vita.”

ha ammesso in seguito la conduttrice di Estate in diretta mentre Gianluca Semprini, parlando di un vero e proprio miracolo, dando la linea all’inviato che ha fornito ulteriori dettagli sulla sorte del piccolo. Tommaso, infatti, è ancora in prognosi riservata ma respira autonomamente ed è stato stubato e non rischia più la vita perché le sue condizioni sono in continuo miglioramento. Spazio hanno avuto poi durante il programma anche le dichiarazioni della difesa della baby sitter che ha confessato di essere in stato di catalessi quando ha commesso l’insano gesto su cui le indagini sono ancora in corso.

Al via oggi la nuova edizione di Estate in diretta: Roby Facchinetti tra gli ospiti

La formula del programma di Rai1 vede la conduttrice ed il giornalista divisi tra la prima parte incentrata sulla cronaca e la seconda più leggera e spensierata dove interverranno vari ospiti, oggi nello specifico Roby Facchinetti, mentre nel cast fisso c’è una vecchia conoscenza di Roberta Capua. L’appuntamento con il programma è dal lunedì al venerdì dalle 17.20 circa sino alle 18.40.