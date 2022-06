Estate in diretta, ricordo toccante per Valeria Marini: “È sempre nel mio cuore”

Scritto da Giulia Tolace , il Giugno 23, 2022 , in Personaggi Tv

Valeria Marini e la nostalgia per la collega scomparsa: “Stella delle stelle”

Spumeggiante, solare e sempre piena di vitalità la showgirl ha fatto il suo ingresso nell’ultima parte della nuova puntata della trasmissione di Rai1. E mentre Gianluca Semprini, a quanto pare pazzo della Marini, si è inizialmente defilato, Roberta Capua ha intervistato Valeria in occasione dell’uscita del suo ultimo singolo dal titolo “Baci stellari”. Prima di presentare la canzone però l’ospite di Estate in diretta ha ripercorso la sua carriera. In particolare la Marini ha ricordato Raffaella Carrà, conosciuta di persona e alla quale ha proprio dedicato parte del suo nuovo singolo. Su di lei Valeria ha detto:

“Ho voluto fare un omaggio alla stella delle stelle perché il balletto si ispira al Tuca Tuca. Lei è sempre nei nostri cuori”.

La showgirl riceve una sorpresa incredibile a Estate in diretta: “Sono famiglia”

Oltre a ripercorrere la sua carriera, e ricordare l’amata Raffaella Carrà, Valeria Marini ha ricevuto anche una sorpresa da due suoi grandi amici. Si tratta di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi che, tramite un videomessaggio, hanno speso per la showgirl parole colme di affetto e stima. Valeria, sinceramente colpita dalla sorpresa, ha raccontato il grande legame che ha con loro al punto tale da essere la madrina della loro figlia. Poi ha aggiunto:

“Sono meravigliosi. Siamo amici da sempre, sono una coppia fantastica. Io ho condiviso con lei esperienze veramente bellissime. Sono famiglia”.

E’ ufficiale, Valeria Marini ha ritrovato l’amore: la confessione durante la diretta

Dopo la lunga chiacchierata su carriera e amicizia Valeria ha presentato il suo ultimo singolo ballandolo e cantandolo al centro dello studio. Il ritmo è chiaramente quello estivo e la showgirl ha spiegato la grande importanza che ha per lei l’estate che porta con sé grande voglia di vitalità. Sul finire di Estate in diretta, invece, Gianluca Semprini ha voluto fare una domanda evitata da Roberta Capua, ovvero se ci fosse qualcuno nella vita sentimentale della Marini. Ebbene la showgirl, recentemente pare scartata da un programma di Rai1, ha risposto positivamente: