Valeria Marini scartata da Tale e Quale Show? Dandolo: “Poco male perché…”

Tale e Quale Show anticipazioni: la soubrette fatta fuori? L’ultima indiscrezione

Alberto Dandolo ha una sua rubrica sul magazine Oggi in cui svela succosi retroscena sui vip del momento. E sull’ultimo numero si è concentrato sul futuro Tv di Valeria Marini. In base alle indiscrezioni raccolte dal popolare giornalista pare che sia stata scartata da Carlo Conti, che dopo aver visto il suo provino non l’avrebbe trovata idonea per partecipare al suo show del venerdì sera di Rai1:

“Ha sostenuto un faticoso provino per partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show, ma non sarebbe stata scelta per far parte del cast…”

Ma come si suol dire in questi casi: si chiude una porta, ma si apre un portone.

Valeria Marini nel cast di Ballando con le stelle? Arriva l’ultimo retroscena

Successivamente il giornalista del magazine Oggi ha rivelato che anche se la soubrette pare non aver superato il provino per partecipare a Tale e Quale Show potrebbe comunque entrare nel cast di un altro importante show di Rai Uno. Difatti Dandolo è venuto a conoscenza che Milly Carlucci sembra voglia fortemente la showgirl nel suo show del sabato sera di Rai Uno:

“Ora a corteggiarla con insistenza è Milly Carlucci, desiderosa di avere Valeriona tra i futuri concorrenti di Ballando con le stelle…”

La bionda showgirl, che in questi giorni è tornata con una sua nuova hit estiva, accetterà il corteggiamento della Carlucci?

Ballando prossima edizione: la showgirl è vicina a firmare il contratto con Milly Carlucci

Sempre Alberto Dandolo su Oggi ha anche dichiarato che Valeria Marini pare essere molto vicina ad accettare di partecipare alla prossima edizione dello show del sabato sera di Rai1: “Le trattative sono già ad un ottimo punto…” E se così fosse sarebbe anche la prima volta che la Carlucci decide di avere nel cast del suo show un personaggio che ha già partecipato in passato ad altri reality (è già stata concorrente del GF Vip e de L’Isola dei Famosi diverse volte). Dovesse andare in porto questa trattativa come se la caverà nei panni di ballerina? Riuscirà a conquistare la simpatia del pubblico?