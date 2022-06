Eva Henger distrutta dal dolore: “Piango per le vittime del mio incidente”

La mamma di Mercedesz Henger sulla sedia a rotelle dopo l’incidente stradale di aprile

Ha parlato sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Novella 2000, come apprendiamo da Fanpage che utilizziamo come fonte, Eva Henger dopo l’incidente d’auto che l’ha vista coinvolta qualche mese fa in Ungheria assieme al marito. Eva si sta fortunatamente riprendendo, ma per qualche tempo, come da lei stessa raccontato, deve usare la sedia a rotelle. Nell’angolo in basso a destra nella foto in alto vediamo un’immagine tratta da Novella 2000 che la ritrae al momento dei soccorsi dopo lo schianto, avvenuto esattamente ad aprile. Come tutti ricordano, purtroppo nell’incidente hanno perso la vita due persone che occupavano l’altra vettura: a loro la Henger ha rivolto un pensiero, rivelando di piangere pensandole.

“Ho forti dolori”, la rivelazione fatta nell’intervista rilasciata al famoso settimanale

“Ho ancora forti dolori” ha raccontato Eva Henger nell’intervista pubblicata sulla rivista citata nel paragrafo precedente, continuando:

Piango spesso per quello che è successo. Pensando all’incidente, mi vengono in mente le due persone che non ce l’hanno fatta. Mi dispiace tantissimo per loro.

“Quando potrò tornare a camminare, vorrei andare a portare dei fiori sulla loro tomba. Non importa di chi è stata la colpa di ciò che è successo” ha precisato inoltre, sottolineando che ovviamente nessuno quel terribile giorno è uscito di casa con il preciso intento di fare del male a qualcuno, concludendo: “A questa tragedia abbiamo partecipato in quattro e ora purtroppo due non ci sono più”.

Come sta Eva Henger quasi cinquanta giorni dopo l’incidente stradale in Ungheria

Da Fanpage apprendiamo che sono trascorsi quasi cinquanta giorni dall’incidente stradale ed ha ancora molta difficoltà a stare in piedi. Tuttavia la convalescenza sembra continuare come previsto, perciò ci aspettiamo di vederla presto ristabilita del tutto. Eva non ha nascosto, a proposito di quello che le è successo, che i medici le hanno detto che nel 70% dei casi con le ferite da lei riportate si muore… Sempre nell’intervista ha parlato del rapporto con la figlia Mercedesz.