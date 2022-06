Mercedesz Henger, la rivelazione di sua mamma: “L’incidente le ha fatto capire…”

Eva Henger dopo l’incidente svela: “Mia figlia ha capito che i rancori sono inutili”

La moglie di Massimiliano Caroletti ha rilasciato oggi una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Novella 2000 per parlare del suo incidente e del modo in cui sta affrontando la convalescenza. Il giornalista le ha anche chiesto quanto l’amore per i suoi figli l’ha aiutata a superare questi momenti davvero complicati della sua vita. E quest’ultima ha voluto subito parlare di Mercedesz Henger, con la quale ha avuto diversi attriti in questi ultimi anni:

“L’incidente le ha fatto capire che certi rancori sono totalmente inutili e certe distanze sciocche…”

Difatti l’incidente ha fatto capire alla naufraga de L’Isola dei Famosi che avrebbe potuto non riabbracciare più sua madre: “Si è resa conto, soprattutto quando stavo tra la vita e la morte, che non avrebbe potuto rivedermi più…”

Mercedesz Henger e i rapporti con la madre: le ultime rivelazioni

Eva Henger, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Novella 2000, ha poi rivelato che con sua figlia si era già chiarita ben prima dell’incidente per via di una brutta vicenda che ha colpito tutti in famiglia:

“Abbiamo avuto un’altra tragedia a febbraio poiché hanno scoperto un brutto tumore a mia mamma…”

Una vicenda terribile, che ha però fatto riunire la mamma alla figlia, la quale all’Isola dei Famosi si è confrontata con Luca Daffrè. La ex attrice di film per adulti ha poi dichiarato che la naufraga le è stata molto vicina prima che partisse per la volta dell’Honduras: “Non voleva lasciarmi…”

Eva Henger orgogliosa di sua figlia all’Isola: “La seguo tutti i giorni”

Eva a Novella 2000 ha poi dichiarato di essere estremamente felice di aver la possibilità di vedere sua figlia Mercedesz Henger nel reality show adventure condotto da Ilary Blasi: “Io la guardo tutti i giorni in Tv e mi fa molto piacere…” Successivamente ha dichiarato di essersi opposta ad una sua eventuale rinuncia a partecipare al reality per starle al fianco dopo questo brutto incidente: “Se avesse rinunciato non avrebbe avuto davvero alcun senso…” Si segnala che la ragazza, a dispetto di ogni previsione, è arrivata in finale. Vincerà?