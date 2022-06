FBI Most Wanted, spoiler nuovi episodi: da stasera la 2^ stagione su Italia1

Arrivano gli episodi inediti della seguitissima serie tv americana in onda su Italia1

Andranno in onda da oggi, giovedì 23 giugno 2022, in prima serata su Italia1 i nuovi episodi di FBI Most Wanted, la cui seconda stagione, negli Stati Uniti trasmessa tra il 2020 e il 2021, è ancora inedita in Italia. Ha un episodio in più la nuova stagione del telefilm rispetto alla precedente: la prima serie, lo ricordiamo, ha visto le vicende svilupparsi in 14 episodi, mentre la seconda è composta da 15 puntate. Riportiamo la trama dei due episodi in onda questa sera nel secondo paragrafo. L’orario di inizio è fissato alle 21.20.

FBI Most Wanted, anticipazioni: trama episodi inediti ‘Rabbia cieca’ e ‘Il giocatore’

Dal numero di DiPiùTV uscito in edicola la settimana scorsa scopriamo che il primo episodio della nuova stagione si intitola ‘Rabbia cieca’ e la trama è la seguente. La squadra deve fermare la furia distruttrice di due cecchini, vittime entrambi del dolore causato dalla pandemia. Intanto LaCroix deve fronteggiare i problemi personali col padre Byron, arrivano a trovarlo insieme alla giovane nuova compagna, Marie. Nel secondo episodio, intitolato ‘Il giocatore’, un pirata informatico entra nel controllo elettronico di un’auto, la manda fuori strada e uccide le tre persone che erano a bordo.

Italia1 trasmetterà anche la terza stagione del telefilm, già in onda in America?

Non finirà con la seconda stagione FBI Most Wanted ovviamente: negli USA tra il 2021 e il 2022 è infatti già andata in onda anche la terza stagione che, come abbiamo scritto mesi fa, avrà un nuovo protagonista. Dalla pagina wikipedia della serie tv apprendiamo che la prossima stagione sarà decisamente più lunga delle prime due, essendo composta da ben 22 episodi. Con le tre serie, il telefilm raggiunge un totale di 51 episodi, ai quali se ne aggiungeranno sicuramente altri visto il successo che ottiene da anni in tutti i paesi nei quali viene trasmesso.