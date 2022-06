Federica Panicucci e Francesco Vecchi chiudono Mattino 5: “Prendiamo fiato”

Scritto da Alessio Cimino , il Giugno 24, 2022 , in Personaggi Tv

Mattino Cinque chiude: i due conduttori salutano i telespettatori

E’ appena andata in onda l’ultima puntata di questa stagione Tv del popolare rotocalco mattutino di Canale 5. E ovviamente Federica Panicucci e Francesco Vecchi, sul finire della puntata, hanno voluto salutare calorosamente il pubblico a casa, che ha seguito con tanta passione quest’ultima edizione del loro programma:

“Siamo arrivati alla fine di questo lungo cammino…Ci mettiamo un attimo in pausa…Tiriamo un attimo il fiato…”

Il giornalista non ha poi fatto mistero che questa stagione Tv è stata pregna di grandi soddisfazioni, visti gli ottimi ascolti ottenuti: “Un po’ di soddisfazioni le abbiamo avute…Vi ringraziamo tutti…”

Federica Panicucci ringrazia il pubblico a casa e tutto lo staff: “Abbiamo raccontato davvero di tutto”

Successivamente ha preso la parola la popolare conduttrice di Mattino 5, la quale ha ovviamente ringraziato tutte le persone che hanno lavorato nel dietro le quinte:

“Devo ringraziare tutta la squadra fatta di tante individualità e professionalità…In primis la nostra rete con Giancarlo Scheri…”

La presentatrice, che una settimana fa circa ha dovuto far fronte ad un problema tecnico in diretta, ha poi dichiarato che con Francesco Vecchi hanno raccontato davvero di tutto in questo ultimo anno: “Abbiamo iniziato con la pandemia, poi la guerra, adesso la siccità…Il nostro collante portante è stato il pubblico che c’è sempre stato…”

Francesco Vecchi lancia Morning News: “I telespettatori non rimarranno soli questa Estate”

Il conduttore di Mattino Cinque ha poi voluto ricordare al pubblico a casa che se loro chiudono per le vacanze estive comunque il pubblico a casa non rimarrà orfano dell’informazione targata VideoNews. Difatti il giornalista ha annunciato ufficialmente che da lunedì 27 giugno arriverà Simona Branchetti alla conduzione di Morning News. Ha poi ripreso la parola Federica Panicucci, che ancora una volta ha voluto ringraziare il pubblico a casa:

“Abbiamo finito…Francesco siamo in vacanza…Grazie a tutti, ma vorrei chiudere ringraziando il nostro pubblico perchè ci avete seguito in tanti…Ci rivediamo a settembre…”

Si ricorda che in base alle indiscrezioni riportate da TvBlog.it pare che Vecchi tornerà in Tv già ad agosto alla conduzione di Zona Bianca su Rete 4 al posto di Giuseppe Brindisi, che tornerà al suo posto a settembre.