Mattino 5, problema tecnico. Federica Panicucci nel panico: “Successo di tutto”

Mattino Cinque, problema tecnico in diretta: la reazione della conduttrice

E’ finita anche quest’ultima puntata settimanale del rotocalco mattutino di Canale 5. E proprio sul finire della puntata è successo di tutto. Difatti Federica Panicucci, dopo aver intervistato Allegra Groppeli che ha presentato il suo nuovo libro, il cui titolo è ‘Che il mondo ti somigli’, ha chiamato in studio il suo collega Francesco Vecchi per salutare il pubblico a casa e dare appuntamento a lunedì prossimo. Peccato che da lì a poco c’è stato un problema tecnico in regia, visto che sono andati in onda dapprima le immagini di un collegamento chissà da dove, e successivamente il classico screen a bande colorate con il logo del TGCOM24 e di Meteo.it. A quel punto la conduttrice, evidentemente in imbarazzo per il problema tecnico, si è limitata a dire quanto segue:

“In onda avete visto un po’ di tutto…Ma adesso eccoci tornati in studio…”

Federica Panicucci ricorda al pubblico a casa: “Prossima settimana sarà l’ultima in nostra compagnia”

Successivamente la popolare conduttrice di Mattino 5 ha anche colto la palla al balzo per ricordare al numeroso pubblico a casa che la prossima settimana sarà anche l’ultima in loro compagnia, visto che il programma andrà in vacanza e tornerà a partire da settembre (al loro posto arriverà Simona Branchetti con Morning News): “L’appuntamento con noi è invece per lunedì mattina con la nostra ultima settimana insieme prima della pausa estiva…” Ovviamente la presentatrice, che ieri ha fatto record d’ascolti, ha anche voluto ringraziare il pubblico a casa per l’enorme affetto ricevuto in questi ultimi giorni: “Ci vediamo lunedì mattina alle 8.40 in punto…”

Problemi tecnici durante la diretta di #Mattino5. Panicucci: “In onda avete visto un po’ di tutto”. pic.twitter.com/A1OPVnEmDS — Jonathan✌🏻 (@jonathanzacconi) June 17, 2022

Ascolti Mattino 5: il programma mattutino di Canale 5 non ha rivali

Si segnala inoltre che anche la puntata di ieri del rotocalco mattutino condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi è stata seguitissima dal pubblico a casa, lasciando praticamente al palo l’agguerrita concorrenza rappresentata da Unomattina estate. La prima parte del programma è stata seguita da 923 mila telespettatori con il 22.14%, mentre la seconda condotta dalla Panicucci, che si è concentrato sul caso della piccola Elena uccisa da sua madre, ha intrattenuto 789 mila spettatori con il 20.32% di share.