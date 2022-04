Emma Marrone incassa un brutto colpo! Via da X Factor, al suo posto…

X Factor, cambia tutto nella prossima edizione: salta la poltrona per uno dei giudici

Si è conclusa lo scorso 9 dicembre la quindicesima edizione del talent musicale in onda su Sky Uno, con la vittoria di Baltimora, e già ferve l’attesa per la nuova (che dovrebbe andare in onda proprio il prossimo inverno). La macchina organizzativa dello show si sta mettendo in moto e, a svelare le prime indiscrezioni, ci ha pensato il settimanale Chi che, nella sezione dedicata alle chicche di gossip, ha annunciato che Emma Marrone non sarà giudice della sedicesima edizione del talent. Il “cast è in evoluzione” si legge sull’ultimo numero del settimanale diretto da Alfonso Signorini, che ha anticipato però anche le prime conferme e le possibili new entry nella rosa dei giudici. Resta il fatto che di recente la cantante salentina in radio (precisamente a RTL) aveva anticipato che si sarebbe presa una pausa, dopo un anno decisamente impegnativo, che l’ha vista protagonista del Festival di Sanremo e in un nuovo film.



Emma Marrone sostituita nel programma di Sky Uno: chi prenderà il suo posto

Per un giudice che lascerà il programma, un altro è pronto a sedere sulla poltrona rimasta vuota e, a quanto pare, il protagonista di X Factor 16 sarà un volto già conosciuto. “Si auspica un ritorno di Fedez“. Questo quanto riportato sul settimanale su citato, che ha anticipato che il cantante, dopo i recenti problemi di salute e l’operazione subita al pancreas, potrebbe tornare protagonista in tv in un ruolo che ben conosce. Il rapper infatti è stato già giudice del talent musicale per ben cinque edizioni, dal 2014 al 2018. Di certo sarebbe un gradito ritorno e un valore aggiunto per il programma di Sky Uno, orfano della cantante salentina. L’artista inoltre, stando alle ultime indiscrezioni circolate, dovrebbe tornare anche al timone della nuova edizione di Lol.

X Factor 2022, arriva la conferma ufficiale: un noto cantante resterà nel cast

Insomma, è in arrivo una rivoluzione nella nuova edizione del talent targato Sky Uno che vedrà un turnover dei giudici. Se Emma Marrone è pronta ad andare via, per lasciare il suo posto presumibilmente a Fedez, uno dei giudici sarebbe già stato riconfermato. In base quanto riportato dal settimanale su citato infatti, un punto fermo al momento è Manuel Agnelli. Il frontman degli Afterhours tornerebbe perciò per la quinta volta a ricoprire il ruolo di giudice del talent. Intanto ferve l’attesa per scoprire chi saranno gli altri due giudici dello show. Al tempo le risposte!