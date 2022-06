Fedez, il retroscena sulla malattia: “Non sapevo se sarei stato in grado…”

Dopo mesi surreali Fedez è tornato a fare quello che meglio sa fare: sfornare grande musica. Il cantante e marito dell’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni ha ricevuto in premio il Telegatto, la storica statuetta di Sorrisi e canzoni, al quale ha rilasciato una intervista in cui ha parlato a tutto campo. Il pensiero è andato ovviamente alla malattia che gli ha cambiato la vita e ha tenuto con il fiato sospeso tutti i suoi fan prima dell’intervento. Di recente il cantante ha lanciato la nuova hit estiva La dolce vita, cantata insieme a Tananai e Mara Sattei e parlando alla rivista ha svelato un retroscena:

Tre giorni prima dell’operazione ho deciso di andare in studio a registrare le voci della canzone. L’ho fatto un po’ per distrarmi e un po’ perchè non sapevo se sarei stato in grado di farlo dopo l’intervento