Filippo Bisciglia non si arrende: dopo Temptation Island approderà sul Nove?

Filippo Bisciglia sul Nove? Quale sarà il suo futuro in televisione

Il pubblico non si dà pace della cancellazione di un programma amato come Temptation Island, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, e condotto da Filippo Bisciglia. Già, ora come farà lui a continuare la sua carriera di conduttore? Stando a quanto scritto dal settimanale Nuovo Tv pare che dopo le vacanze estive passate con la sua dolce metà Pamela Camassa potrebbe approdare sul Nove, e non è tutto: sembra che sia corteggiato anche per progetti che hanno a che fare con le piattaforme streaming. Più dettagli in merito, per ora, non ce ne sono.

Temptation Island chiude per sempre, ma il conduttore non si arrende: “Nel mio futuro vedo solo la tv”

Quando la televisione è la propria passione come si potrebbe anche solo immaginare di abbandonarla per sempre? Ciò non lo vuole fare assolutamente Filippo Bisciglia, che dopo otto edizioni, è stato colui che ha guidato il racconto delle sei coppie partecipanti, pronte a tutto pur di verificare la tenuta di un sentimento. Era diventato un programma cult e non c’era spettatore che non sapesse la sigla e che cosa volesse dire ‘falò di confronto’ e quant’altro. Ma il conduttore non si arrende e come ha confessato un po’ di tempo fa: “Nel mio futuro continuo a vedere solo la tv”. E il pubblico spera che non la abbandoni mai data la sua capacità di entrare in empatia con le persone che si trova di fronte (lo ha provato ampiamente durante questi anni di Temptation Island).

Ecco cosa andrà al posto del programma cult di Filippo Bisciglia

Allora Mediaset cosa deciderà di mandare in onda al posto del programma condotto da Filippo Bisciglia, che ha chiuso per sempre? Le repliche di Tu sì que vales con l’irresistibile giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. Insomma, un’estate di tristi repliche al posto di un programma che assicurava settimana dopo settimana più di tre milioni di spettatori, vette del 25% di share, e un’attenzione mediatica per nulla scontata considerando i mesi in cui andava in onda.