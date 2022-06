Fiorella Mannoia spiazza Carlo Conti: “Per Lucio Dalla ero Rosalba perchè…”

“Ecco perchè Lucio Dalla non mi chiamava con il mio vero nome”, l’aneddoto raccontato dalla cantante

E’ arrivata la grande serata tanto attesa, in onda su Rai1 con la conduzione di Carlo Conti e Fiorella Mannoia: trattasi di Dallarenalucio, ossia una grande festa dedicata al cantante bolognese scomparso alcuni anni fa. E proprio su Dalla la collega, questa sera eccezionalmente nel ruolo di co-conduttrice a fianco a Carlo, ha raccontato un aneddoto nei primi minuti dello spettacolo, dicendo: “Questa sera io non sono Fiorella, sono Rosalba…”.

Presentano questo spettacolo Carlo e Rosalba

ha poi aggiunto scherzosamente, raccontando a Conti: “Era Lucio a chiamarmi Rosalba…”.

Dallarenalucio, l’aneddoto raccontato dalla cantante: “Cambiava il nome a tutti”

“Lucio Dalla cambiava a tutti il nome. Per lui io sono sempre stata Rosalba, quindi stasera tu non devi chiamarmi Fiorella ma, appunto, Rosalba” ha detto la cantante a Carlo Conti, il quale ha risposto raccontando a sua volta un suo di aneddoto, ossia: “Io per lui ero invece ‘lo scuro’, chissà perchè!”. Ridendo, Fiorella ha quindi dato il via ufficiale alla puntata dicendo ai telespettatori: “Ecco a voi Rosalba e lo scuro!”.

Carlo Conti a Dallarenalucio: “Per la prima volta dopo la pandemia l’arena piena e senza mascherine”

“E’ la prima volta dopo la pandemia, questa sera, che l’Arena di Verona è piena in tutta la sua capienza e gli spettatori non indossano le mascherine” ha inoltre fatto notare Carlo, tra gli applausi di tutti i presenti, chiamando poi sul palco il primo di una lunga serie di ospiti, ossia Marco Mengoni, che ha duettato con Fiorella Mannoia interpretando uno dei tanti successi di Lucio Dalla. Lucio è stato ricordato più volte da Carlo nei giorni scorsi, in diverse interviste: in una di esse il conduttore ha parlato, tra le altre cose, dell’emozione provata quando lo ha incontrato per la prima volta dal vivo.