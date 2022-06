Francesco Chiofalo amareggiato prima dell’intervento: “Mi sento sfortunato”

Il fidanzato di Drusilla Gucci si lascia andare a uno sfogo e ammette: “Me la sto facendo sotto”

Per Francesco Chiofalo dopo la partecipazione al programma La Pupa e il Secchione Show è arrivato il momento di affrontare un nuovo intervento, per un altro problema di salute. A farlo sapere è stato il fidanzato di Drusilla Gucci nelle scorse ore tramite dei video condivisi tra le storie del suo profilo Instagram, lasciandosi andare a uno sfogo: “Ed eccomi qui pronto per l’intervento, inutile dire che me la sto facendo sotto, sto anche molto giù di morale”.



L’ex pupo prima di entrare in sala operatoria confessa: “Ecco cosa mi spaventa”

Nelle scorse ore non sono passati di certo inosservati i post che ha pubblicato sui social Francesco Chiofalo, noto al pubblico per essere un ex concorrente di Temptation Island e del format La Pupa e il Secchione Show. Il fidanzato di Drusilla Gucci ha annunciato ai suoi fan di essere in procinto di sottoporsi a una nuova operazione: “Oggi si inizia la mia preospedalizzazione all’ospedale S. Camillo di Roma, farò dei test delle analisi per capire se fisicamente sono in grado di sottopormi all’intervento che dovrò subire domani”. Sempre ieri l’ex pupo si è sfogato con queste parole: “Oggi per me è una giornata molto triste. Domani dovrò affrontare un intervento chirurgico al viso per asportare la massa nera di origine sconosciuta che mi hanno trovato nei condotti nasali”.

Poi ha ringraziato tutti coloro che lo seguono su Instagram: “Mi sono arrivati un casino di messaggi di auguri di pronta guarigione per sapere come sto, ho fatto oggi i vari test per vedere se sono in grado di affrontare questo intervento e la risposta è sì”. Il 33enne ha spiegato nel dettaglio di cosa ha paura: “Quello che mi spaventa non è tanto l’intervento in se stesso ma il risultato dell’esame istologico che avrò, a un mese di distanza dall’intervento, la paura di avere una brutta notizia un po’ c’è”. Oggi il personal trainer che nelle scorse settimane è stato vittima di una truffa ha rotto il silenzio scrivendo: “Tra poco entro in sala operatoria”.

Vera Miales, messaggio di supporto a Francesco Chiofalo: “Forza leone sono con te”

Sempre oggi l’ex pupo visibilmente amareggiato ha aggiunto: “Vi dico la verità rivedermi vestito così dentro l’ospedale, è brutto da affrontare l’ennesima operazione per motivi di salute, in parte alla mia età mi fa sentire un po’ sfortunato, sono sincero, adesso vorrei stare in giro a fare altro”. Poi ha ringraziato ancora una volta i suoi follower: “Affronterò anche questa, grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato, vi darò notizia appena mi sentirò meglio”. Intanto è arrivato il messaggio di supporto della sua ex compagna di gioco Vera Miales: “Forza leone sono con te”.