Francesco Vecchi pronto a sbarcare in prima serata dopo Mattino 5: cosa condurrà

Giuseppe Brindisi sostituito a Zona Bianca: al suo posto arriva il conduttore di Mattino Cinque

Il talk show politico di Rete 4 condotto dal noto giornalista continuerà ad andare in onda per tutta l’estate. Tuttavia si segnala che ci sarà un cambio di conduzione nel mese di agosto. Difatti come riportato dal portale televisivo TvBlog.it al posto di Brindisi arriverà Francesco Vecchi, fresco del grande successo ottenuto con quest’ultima edizione del rotocalco mattutino, che chiuderà proprio settimana prossima:

“Sarà con molta probabilità Francesco Vecchi a sostituire provvisoriamente Giuseppe Brindisi al timone di Zona Bianca. Il cambio alla guida del programma avverrà ad agosto…”

Il motivo di questo cambio? E’ presto detto: Mediaset ha concesso al giornalista un periodo di ferie.

Zona Bianca in onda due volte a settimana su Rete 4: le ultime anticipazioni

Il portale TvBlog.it, dopo aver rivelato che ad agosto arriverà Francesco Vecchi a prendere le redine del talk show politico di Rete 4 al posto di Giuseppe Brindisi, ha anche ricordato che a partire da luglio ci sarà un’altra importante novità. Di cosa si tratta? Il talk show politico andrà in onda due volte a settimana: il giovedì e la domenica. Il programma politico lascerà poi la domenica per passare al lunedì una volta che terminerà anche quest’ultima edizione di Quarta Repubblica di Nicola Porro.

Francesco Vecchi confermato alla guida del programma mattutino di Canale 5: l’ultima news

TvBlog.it ha poi concluso questo suo articolo rivelando che il popolare giornalista, che da agosto prenderà le redini di Zona Bianca su Rete 4, è già stato confermato alla guida di Mattino Cinque al fianco di Federica Panicucci, che oggi è andata nel panico dopo un problema tecnico in diretta. Il popolare giornalista e la conduttrice torneranno in onda con il rotocalco mattutino a partire da settembre, subito dopo la fine delle vacanze estive. Si segnala che anche il programma Zona Bianca verrà riaffidato a Giuseppe Brindisi, che tornerà dalle vacanze dopo aver lavorato ininterrottamente per oltre un anno, come ha fatto notare il blog televisivo: “Da aprile 2021 mai una pausa, né la passata estate, né a Natale, né a Pasqua, né durante la settimana sanremese…”