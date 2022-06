GF Vip, Giulia De Lellis salta come opinionista? Alfonso Signorini fa chiarezza

La smentita del conduttore: “Mai contattata Giulia De Lellis per fare l’opinionista del GF Vip”

In attesa della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, sul web continuano a circolare parecchie indiscrezioni. Nelle scorse ore è emerso che il noto giornalista avrebbe scelto prima Giulia De Lellis come opinionista e dopo il suo rifiuto ha puntato nuovamente su Sonia Bruganelli. A smentire tale rumors ci ha pensato proprio il direttore del settimanale Chi nella giornata di oggi tramite un post condiviso tra le storie del suo profilo Instagram, visto che riferendosi all’ex protagonista di Uomini e Donne ha chiarito:

“Siete in molti a chiedermelo, non l’ho mai contattata per fare l’opinionista”.

Sonia Bruganelli seconda scelta dopo l’influencer romana? Finalmente la verità

Anche se mancano ancora parecchie settimane per il debutto sulla rete ammiraglia Mediaset del GF Vip 7, Sonia Bruganelli nonostante avesse dichiarato più volte di non voler ricoprire di nuovo il ruolo di opinionista del reality show a sorpresa è stata confermata per la prossima edizione. Nelle scorse ore però dopo il clamoroso dietrofront dell’imprenditrice, Davide Maggio ha svelato un retroscena del tutto inaspettato cioè che la prima scelta in realtà era Giulia De Lellis: “Le new entry erano già pronte ma una delle due nuove opinioniste non sarebbe stata approvata dai mamma santissima di Cologno. Ebbene si ad occupare la poltrona della Bruganelli avrebbe dovuto esserci proprio l’influencer romana”.

A fare chiarezza facendo sapere come stanno realmente le cose ci ha pensato il conduttore Alfonso Signorini sui social, visto che dopo aver precisato di non aver chiesto all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne di essere opinionista del suo programma ha svelato un retroscena sul passato: “Ci pensai quattro anni fa, per la mia prima edizione. Glielo proposi, lei accettò, ma poi purtroppo la cosa non andò in porto. Tutto qua”.

La nota imprenditrice ironizza sul suo ritorno al GF Vip: “Ecco a chi lo hanno chiesto”

Intanto la moglie di Paolo Bonolis non ha perso tempo per smentire la voce, secondo cui sarebbe stata lei a chiedere di voler ritornare nel programma che vede al timone Alfonso Signorini. La nota imprenditrice poi ha replicato con queste parole e in maniera ironica, a chi ha sostenuto che lei non sarebbe stata la prima scelta della produzione: “In realtà lo hanno chiesto a Pippo, poi a Topo Gigio, e infine a Napo Orso Capo. E niente non poteva nessuno”.