GF Vip, Francesco Facchinetti non sarà nel cast: “Dovevo partecipare ma…”

Scritto da Liliana Morreale , il Giugno 2, 2022 , in Grande Fratello

Francesco Facchinetti svela un retroscena inedito: “Ecco perché non posso partecipare nel reality di Canale5”

Il giurato de Il cantante mascherato nelle scorse ore ha risposto a delle domande dei suoi follower su Instagram e, con la sua nota schiettezza, ha fatto una dichiarazione spiazzante, rivelando che avrebbe dovuto essere tra i concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip ma che poi ha dovuto fare un passo indietro. Nel dettaglio ha spiegato:

“Mi avevano chiamato ed io avevo anche detto di sì però poi la mia famiglia e le persone con cui lavoro mi hanno fatto capire che se fossi andato mi avrebbero azzerato.”

Insomma non vedremo il figlio di Roby Facchinetti varcare la famosa ‘Porta Rossa’ del reality ed il motivo è appunto che sebbene lui parteciperebbe volentieri la sua famiglia non è dello stesso parere.

Grande Fratello Vip 7, il cantante ammette: “Lì mi divertirei molto”

Sempre attraverso Instagram il cantante ha anche aggiunto perché vorrebbe partecipare al reality di Canale5 nonostante una carriera avviata come personaggio televisivo e soprattutto produttore:

“Fondamentalmente io dove mi diverto vado, lì mi divertirei però non mi lasciando andare.”

Insomma non ci sarà Francesco Facchinetti al GF Vip che in passato ha già partecipato ad altri reality nel 2004 è stato tra i naufraghi dell’Isola dei famosi mentre nel 2007 nello stesso reality all’epoca trasmesso da Rai2 e condotto da Simona Ventura, è stato inviato. E tra l’altro di recente Facchinetti sui social ha anche rivelato che proprio in quell’occasione ha rischiato di essere arrestato.

Il cantante rompe il silenzio: come sono i rapporti attuali con Fedez

Alcuni anni fa ha fatto molto rumore un acceso scontro tra Francesco Facchinetti e Fedez. Il motivo sembra che sia stato che quest’ultimo tentò di ‘rubare’ Riki dalla scuderia dell’ex DJ, provocando l’ira di quest’ultimo. Adesso il produttore, sempre rispondendo alle domande su Instagram dei suoi follower, è voluto ritornare sull’argomento svelando come sono i loro rapporti attuali a distanza di alcuni anni: “Tra di noi c’è una sana competizione, da tre anni a questa parte siamo diventati anche amici quindi ho un buonissimo rapporto con lui e ne sono felice.”