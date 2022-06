Choc per Gianluca Semprini e Roberta Capua: “È caduta dal balcone…”

Estate in diretta: i conduttori ospitano il ragazzo che ha salvato una bambina caduta da un balcone

“E’ una bella storia, ha avuto un lieto fine quella che stiamo per raccontarvi” ha esordito Roberta Capua nella puntata di Estate in diretta andata in onda oggi, venerdì 24 giugno 2022, come sempre nella seconda parte del pomeriggio di Rai1. Alla sua premessa il collega Gianluca Semprini, presentando l’ospite in collegamento (visibile nella foto disponibile nel secondo paragrafo), ha aggiunto: “Quello che vedete è Lorenzo, non vuole essere chiamato eroe anche se lo è, perchè ha salvato una bambina prendendola letteralmente al volo dopo essere caduta dal balcone”. Prendendo la linea, l’inviata ha fatto vedere ai telespettatori il balcone, situato al secondo piano di una palazzina a Treviso, dal quale la bimba lunedì scorso è caduta, molto probabilmente dopo essere salita sulla scatola di un condizionatore.

A Estate in diretta la testimonianza dell’eroe che ha salvato la bambina: “Ecco com’è andata”

“Stavo andando al vicino negozio di bici quando, passando sotto quel balcone, ho sentito un rumore” ha raccontato Lorenzo ai microfoni del programma condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini, aggiungendo poi di essersi reso conto che qualcosa era caduto dall’alto. “Ho visto a terra un tablet con lo schermo rotto. Istintivamente ho alzato lo sguardo e ho visto la bambina appesa all’esterno del balcone” ha raccontato, specificando: “Si reggeva con un solo braccio”.

Immediatamente mi sono messo sotto il balcone con le braccia protese. La bambina ha mollato la presa, ma cadendo ha urtato il balcone del primo piano: è stato questo, secondo me, a permettermi di afferrarla con maggior fermezza

ha dichiarato, lasciando senza parole sia l’inviata che lo ha intervistato che i conduttori che hanno ascoltato il racconto dallo studio.

“Ecco cosa ha fatto la bambina dopo la caduta”, parla l’ospite di Gianluca Semprini e Roberta Capua

“Perdeva un po’ di sangue dalla testa, avendola battuta sul balcone sottostante, ma era illesa” ha raccontato infine l’ospite di Estate in diretta (dove ieri c’è stato un momento di grande commozione con una famosa donna della tv) strappando poi un sorriso ai conduttori dicendo: