Gigi D’Alessio porta sul palco il figlio LDA: “Realizzeremo qualcosa d’immenso”

Gigi-Uno come te 30 anni insieme, il cantante prepara una sorpresa con il figlio LDA: “Magari mi metto a rappare”

Venerdì 17 giugno Rai1 in prima serata trasmetterà in diretta il grande show di Gigi D’Alessio che festeggia l’importante traguardo dei 30 anni di carriera con un importante concerto in Piazza Plebiscito a Napoli. E per l’occasione il cantautore partenopeo avrà al suo fianco una presenza importante soprattutto dal punto di vista affettivo, il figlio Luca meglio noto con lo pseudonimo LDA che si è fatto conoscere nell’ultima edizione del talent di Maria De Filippi Amici. E proprio su questo D’Alessio, stando alle dichiarazioni riportate sull’ultimo numero di TvMia, ha svelato:

“Sono emozionato voglio realizzare qualcosa di immenso e unico che spera verrà ricordato. Sul palco con me ci sarà anche un cantante speciale, mio figlio LDA. Chissà magari mi metterò a rappare con lui.”

Anticipazioni sullo show del cantante napoletano: “Ci saranno grandi amici”

Sempre stando alle dichiarazioni riportate sul settimanale su citato, Gigi D’Alessio ha rivelato quali grandi artisti, ma soprattutto suoi amici, saliranno sul palco insieme a lui per festeggiarlo. Si va dalla coppia consacrata nei recenti Festival di Sanremo Amadeus e Fiorello, Vanessa Incontrada (che cercherà di convincere a cimentarsi con il diletto napoletano, Clementino e tanti altri. Il cantautore nel dettaglio sul suo show in occasione dei festeggiamenti dei trent’anni di carriera trasmesso da Rai1 ha infine ammesso:

“Saranno in tanti ad aiutarmi a ricordare questi anni di carriera in quello che vuole essere un omaggio anche a tutti i napoletani da Totò a Maradona.”

Gigi D’Alessio festeggia 30 anni di carriera: tutto pronto per il grande show di Rai1

Non resta dunque che dare l’appuntamento per il grande show evento del cantante napoletano a venerdì 17 giugno a partire dalle 21.25 in diretta su Rai1. Accanto ai grandi ospiti su citati ce ne saranno tanti altri oltre al figlio LDA. Di recente invece oltre a fare una confessione sulla sua carriera ha confessato le sue emozioni prima dello show: “L’emozione deve esserci sempre, altrimenti vuol dire che c’è un problema, la paura invece mai. Perché se hai paura non sei sereno, non ti godi nulla, e io voglio proprio godermela questa festa.”