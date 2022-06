“Ero uno sprovveduto”, Gigi D’Alessio senza freni sulla sua carriera

Il cantautore ritorna sul passato: la confessione sugli inizi di carriera

Gigi D’Alessio nei prossimi giorni taglierà un traguardo veramente importantissimo. Il cantautore napoletano infatti il prossimo 17 giugno festeggerà 30 anni di carriera con un grande show che sarà trasmesso in diretta da Napoli e nel dettaglio dalla cornice mozzafiato di Piazza del Plebiscito. Evento che sarà visibile in prima serata su Rai Uno in diretta il prossimo venerdì 17 giugno e sono tantissimi i fan di D’Alessio che non intendono perdersi neanche un minuto della serata speciale. Intervistato da TV Sorrisi e canzoni Gigi ha svelato le proprie emozioni ed è tornato anche sugli inizi di carriera, rivelando qualche retroscena:

Nel 1998 ho ottenuto il primo contratto, ma prima ero uno sprovveduto, non sapevo neppure che esistesse la casa discografica che ti produceva il disco e che cacciava i soldi. Ho scoperto un mondo

i ricordi del cantautore tra i più apprezzati del panorama musicale italiano.

Gigi uno come te-30 anni insieme, il protagonista ammette: “Voglio proprio godermela”

Ancora pochi giorni e Gigi D’Alessio vivrà certamente una delle serate più emozionanti della propria carriera. Potersi esibire in Piazza del Plebiscito non è certo cosa da tutti i giorni e probabilmente è stato il migliore dei modi per celebrare questi 30 anni di carriera, ricchi di grandi successi e canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana. Gigi uno come te-30 anni insieme si chiamerà lo spettacolo evento in onda dalla cornice napoletana e parlando a TV Sorrisi e canzoni il grande protagonista ha mostrato le idee chiare: “Voglio proprio godermela, deve essere la festa di tutti, la mia e quella della città” – le parole del cantautore che di recente è stato protagonista di una telenovela con il figlio – .

Gigi D’Alessio ammette: “Nessuno mi ha mai condizionato”

Quella di Gigi D’Alessio, cantante, produttore e ormai da anni noto personaggio televisivo, è una carriera dalle mille soddisfazioni. Intervistato da TV Sorrisi e canzoni il cantautore ha confessato di aver sempre contato sulle proprie forze e soprattutto evitato condizionamenti: “Nessuno lo ha mai fatto, nessuno mi ha mai detto quello che dovevo fare” – il retroscena dell’ex compagno della Tatangelo su quanto fatto in tanti anni di prezioso lavoro fatto – .