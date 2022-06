Venerdì lo show di Gigi D’Alessio su Rai1, che rivela: “Cantavo ai battesimi”

Il cantante presenta Uno come te 30 anni insieme: “Prima facevo solo cerimonie”

Mancano soltanto due giorni al grande evento musicale che ci sarà venerdì sera in prima serata, dalle 21:25, su Rai1. Si tratta di un’occasione importante che vedrà Gigi D’Alessio festeggiare i suoi lunghi e intensi 30 anni di carriera. Il cantante proprio oggi ha presentato l’evento nei dettagli tramite la conferenza stampa ufficiale. Qui, come riporta Tvblog.it, ha detto che questi 30 anni sono stati splendidi. Gigi ha rivelato che la sua più grande emozione è stata vedere i bagarini che vendevano i biglietti al suo primo concerto dopo un disco di sole 8 canzoni.

“Lì ho capito che stava succedendo qualcosa. Prima facevo solo cerimonie. Io sono orgoglioso di essere partito dai battesimi perché lì non ci sono trucchi, non ci sono luci”

ha concluso Gigi.

Gli ospiti del programma di Gigi D’Alessio, c’è un nome inaspettato: “Mi ha detto subito di sì”

Tanti saranno gli ospiti a Uno come te 30 anni insieme, tra cui il figlio LDA. Durante la conferenza stampa il cantante ha voluto ringraziare tutti i colleghi che ha contattato perchè si sono mostrati fin da subito molto disponibili. In particolare ha raccontato un aneddoto riferito a Fiorello:

“L’ho chiamato che registra alle 6 di mattina e gliel’ho chiesto e mi ha detto subito di sì”.

Tra gli ospiti previsti ci saranno Andrea Delogu, Stefano De Martino, Maurizio Casagrande, Clementino, Rosario Miraggio, Mara Venier, Franco Ricciardi, Luchè, il dj Massimo Alberti, Francesco Merola, Ivan Granatino e molti altri nomi della musica napoletana.

Non solo lo show Uno come te su Rai1: il cantante annuncia anche un docufilm

La prima data del concerto di Gigi D’Alessio a Napoli è sold out. Per la serata del 18 giugno, invece, ci sono ancora posti disponibili. Delle due serate, però, soltanto la prima verrà trasmessa in diretta su Rai1. Nonostante questo, però, il cantante in conferenza stampa ha spiegato che anche la seconda serata verrà ripresa. Infatti prossimamente andrà in onda un docufilm. Infine Gigi ha detto che spera di aver fatto da cavia per chi verrà dopo di lui e che le cose saranno più facili. Il cantante si è impegnato in prima persona nella realizzazione dell’evento andando lui stesso nei vari uffici a sbrigare le pratiche burocratiche.