Giorgio Borghetti replica: “Un posto al sole prodotto di serie B? Dico che…”

L’attore di Fabrizio risponde a chi considera la soap Un posto al sole un prodotto inferiore: “Non sono d’accordo”

Tra i personaggi più apprezzati degli ultimi anni nella soap Un posto al sole Giorgio Borghetti occupa un posto di primaria importanza. Amatissimo dal pubblico, nella fortunata serie di Rai Tre veste i panni di Fabrizio, presente ormai da tre anni nel progetto e sempre con grande successo. Nonostante risultati eccellenti c’è chi comunque considera Un posto al sole un prodotto non di primo livello e nel corso di una intervista rilasciata al settimanale Intimità Giorgio Borghetti ha voluto esprimere la propria opinione a tal proposito:

Sono orgoglioso di far parte di un progetto come questa soap, la più longeva in assoluto in Italia. Non concordo affatto con chi considera le soap un prodotto di Serie B, tanto è vero che in passato ho preso parte anche ad altre serie

Giorgio Borghetti ammette: “Sono molto diverso dal personaggio che interpreto”

All’anagrafe è Giorgio Borghetti, ma i fan storici della soap Un posto al sole ormai lo identificano in Fabrizio Rosato. L’attore che da ormai alcune stagioni veste i panni di questo imprenditore nella serie di Rai3, nel corso dell’intervista concessa tra le pagine della rivista Intimità ha provato a mettere a paragone l’artista e il personaggio, spiegando come i punti in comune siano praticamente inesistenti: “Ci unisce solo la dedizione e l’impegno nel lavoro, fortunatamente non possiedo la sua irascibilità, debolezza che l’ha portato ad affogare nell’alcol o i suoi scatti di violenza” – ha ammesso l’attore e doppiatore – .

L’artista ha ritrovato l’amore? “Diciamo che ci sto lavorando”

Oltre a mandare avanti una carriera di successo nella soap ricca di colpi di scena, l’attore trova ovviamente spazio anche per far combaciare la vita privata. Sempre parlando a Intimità, Borghetti ha ammesso che da qualche tempo nella sua vita l’amore è tornato ad entrare da qualche spiraglio: “Proprio innamorato non sono, come dire, ci sto lavorando. L’innamoramento va coltivato giorno dopo giorno” – le parole dell’artista che in Un posto al sole veste i panni dell’amatissimo personaggio di Fabrizio Rosato ormai da diversi anni nel cast della serie – .