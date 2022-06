Un posto al sole anticipazioni: tre colpi di scena nelle prossime puntate

Anticipazioni soap Rai3: colpi di scena a ripetizione la prossima settimana

Il successo di Un posto al sole non conosce battute d’arresto. La soap mantiene il suo zoccolo duro di telespettatori nonostante vada in onda da un quarto di secolo. Nelle puntate della prossima settimana ci saranno tre colpi di scena: Chiara lascerà Nunzio, scoppierà di nuovo la passione tra Virginia e il cognato Stefano, Diego avrà un incidente. Chiara, dopo aver parlato con Katia, deciderà di lasciare Nunzio: non può pretendere che il ragazzo l’aspetti mentre lei è in carcere. Dopo poco, però, la Petrone farà una proposta sconvolgente allo chef del Caffè Vulcano: cosa deciderà di fare? Una cosa è certa: è ancora profondamente innamorato di Chiara! Come se non bastasse Nunzio avrà una lite violenta con Stefano. Il Crovi, dopo aver avuto una discussione con suo fratello Riccardo, si recherà al Vulcano e darà in escandescenze.

Un posto al sole: scoppia di nuovo la passione tra Stefano e Virginia

Le anticipazioni della soap di Rai3 dal 13 al 17 giugno rivelano che Stefano troverà rifugio da Virginia e tra i due cognati scoppierà di nuovo la passione. Cerruti troverà finalmente il coraggio di lasciare Sarti dopo il tradimento di quest’ultimo. Raffaele, dopo il terribile ricatto, apparirà sempre più strano e taciturno. Ornella e Renato si accorgeranno che l’uomo non è più lo stesso. Intanto Riccardo proverà a riavvicinarsi a Rossella. La ragazza, però, gli dirà chiaramente che il loro rapporto sarà solo professionale d’ora in avanti. Cristina inviterà Jimmy a cena a casa sua: il ragazzino si troverà in grande difficoltà mentre Lara e Roberto sembreranno ritrovare la complicità di un tempo.

Diego avrà un grave incidente nei prossimi episodi di Upas: chi è il colpevole?

Nei nuovi episodi di Un posto al sole Marina tornerà a Napoli e rimarrà sconvolta da Roberto. Michele inizierà a mal sopportare la vicinanza di Riccardo a sua figlia. Diego avrà un incidente: c’è la mano della camorra dietro? Dopo questo agghiacciante avvertimento il portiere deciderà di cedere al ricatto dei camorristi. Alberto scoprirà che Clara non vuole più sostenere l’esame di maturità e la convincerà a cambiare idea!