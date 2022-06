Grande Fratello Vip anticipazioni: nel cast un’opinionista di Barbara d’Urso?

Antonella Ferrari concorrente della prossima edizione del reality show vip? L’indiscrezione

Nuovo giorno e nuovo rumor sul cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Proprio in queste ultime ore il portale IGOSSIP.it ha rivelato di essere venuto a conoscenza che anche la popolare opinionista di Barbara d’Urso pare sia in lizza per entrare nella famosa casa più spiata dagli italiani: “Ci sono buone possibilità di vederla nella Casa più spiata e famosa d’Italia…” Difatti sembra che quest’ultima abbia sostenuto il provino e sia andato anche molto bene, tanto che il portale web di gossip si è sbilanciato nel dire che potrebbe essere una papabile concorrente.

Anticipazioni GF Vip 7: ci sarà anche l’avvocato di Ilona Staller nel cast?

Il portale IGOSSIP.it, dopo aver rivelato che Antonella Ferrari pare sia in lizza per entrare nel cast della prossima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, ha anche colto la palla al balzo per lanciare un’altra news. Difatti il sito web è venuto a conoscenza che pure il famoso avvocato di Ilona Staller, Luca Di Carlo, che si è fatto molto notare in quest’ultima edizione de L’Isola dei Famosi per via dei suoi look decisamente stravaganti, sarebbe veramente ad un passo dal fare il suo ingresso nella Casa di Cinecittà:

“Noi di IGOSSIP.it vi sveliamo che Alfonso Signorini sarebbe pronto a ‘rubare’ ad Ilary Blasi il legale del compianto Michael Jackson, della famiglia di Pablo Escobar e di Ilona Staller, in arte Cicciolina…”

E se tutti questi rumor si rivelassero veritieri, i due potrebbero ritrovarsi nella casa anche Fiordaliso (il portale 361Magazine l’ha data praticamente per certa nel cast del reality).

Cast Grande Fratello Vip prossima edizione: tutti gli ultimi rumor

C’è da segnalare che oltre loro pare siano in lizza per entrare nella casa più spaiata dagli italiani anche Antonino Spinalbese, Asia Gianese, Antonella Fiordelisi, Chadia Rodriguez, Guendalina Canessa e Vera Gemma con Jeda. Sembra che della partita ci sia anche Patrizia Groppelli. Niente da fare invece per Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Difatti i rumor che hanno riportato che i due sarebbero stati contattati dalla produzione per partecipare al reality sono stati smentiti seccamente dalla fanpage instagram thepipol_tv.