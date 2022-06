Grande Fratello Vip, trattativa in dirittura d’arrivo: nel cast famosa cantante

Fiordaliso nel cast del reality show vip? Arriva il clamoroso retroscena

Lunedì 19 settembre inizierà una nuova edizione del GF Vip. E ovviamente ogni giorno c’è un nuovo rumor che circola online sui nomi dei possibili concorrenti. Proprio a tal proposito in queste ultime ore il portale 361Magazine ha rivelato di essere venuto a conoscenza che con tutta probabilità la popolare cantante di ‘Non voglio mica la luna’ pare varcherà la famosa porta rossa della casa più spiata dagli italiani:

“Tra i nomi dei vip confermati, emerge nelle ultime ore quello della cantante Fiordaliso…”

Si ricorda che qualora questo rumor venisse confermato per lei non sarebbe neppure il primo reality a cui ha preso parte. Difatti quest’ultima ha già partecipato in passato a La Talpa, Music Farm e a L’Isola dei Famosi, oltre a diversi talent show.

Grande Fratello Vip 7: la cantante sarà una delle concorrenti? Le ultime anticipazioni

Il portale 361Magazine, dopo aver rivelato che Fiordaliso pare sia vicina ad entrare nel cast della prossima edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini, che è riuscito a convincere Sonia Bruganelli a rifare l’opinionista, ha anche colto la palla al balzo per fare un’importante precisazione. Di cosa si tratta? Ha rivelato di non sapere se la popolare cantante entrerà in gioco fin da subito, oppure se entrerà nel reality in un secondo momento, ribadendo però il fatto che la trattativa pare essere arrivata alle battute finali:

“Non sappiamo se la cantante farà il suo esordio all’inizio del programma o in corsa, ma le indiscrezioni in merito alla partecipazione dell’ex naufraga sarebbero ormai certe…”

Come si comporterà la cantante nel reality di Signorini?

Anticipazioni GF Vip, il cast sarà spiazzante: rivoluzione in arrivo

Parlando sempre del cast della prossima edizione del reality show di Alfonso Signorini si segnala inoltre che il portale TvBlog.it ha rivelato che ci saranno delle novità importanti. Difatti il sito web televisivo ha svelato che il conduttore e il suo staff di autori starebbero cercando di mettere in piedi un cast totalmente spiazzante:

“Al primo posto le storie, i racconti, le vite dei personaggi, che non devono essere per forza frequentatori di riviste di gossip e con fanpage instagram con milioni di follower…”

Secondo il sito televisivo Signorini vorrebbe volti molti diversi da quelli delle passate edizioni.