Sonia Bruganelli e il dramma della figlia: “Quando si è operata al cuore…”

La moglie di Bonolis ricorda il triste momento e il gesto post operazione

Non è banale quando parla, tantomeno in ciò che fa. Sonia Bruganelli è stata intervistata dal quotidiano Leggo e si è aperta a 360°, parlando di lavoro, emozioni, passioni e famiglia. Non è mancato un ricordo del complicato momento in cui la figlia ha dovuto sottoporsi ad un delicato intervento al cuore, uno dei momenti più tosti della vita della moglie di Paolo Bonolis. E proprio in quell’occasione l’ex opinionista del GF Vip ha rievocato cosa è accaduto la sera prima dell’intervento, in un momento di pura preghiera affinché tutto andasse per il meglio:

La notte prima che mia figlia doveva affrontare la seconda operazione al cuore ho avuto la visione di Padre Pio, nitida, davanti a me. uno dice se va tutto bene mi tatuo Padre Pio. La mia Silvia sta bene e Padre Pio è sul mio avambraccio

Sonia Bruganelli rivela: “Tanti mi seguono per farsi gli affari miei”

Tanti la conoscevano come la moglie di Paolo Bonolis, altri per la carriera importantissima svolta dietro le quinte dello spettacolo. Molti giovani l’hanno imparata ad apprezzare nel corso dell’annata da opinionista al Grande Fratello Vip al fianco di Adriana Volpe, dove non sono mancati pensieri divisivi e faide con alcuni concorrenti. Sonia non tornerà nella nuova edizione e neanche la collega, ma l’esperienza nel programma le ha portato in dote una popolarità non certo indifferente anche sui social: “Ma molti mi seguono per farsi gli affari miei anche se non condividono quel che posto – ha raccontato la Bruganelli a Leggo – . E si guardano bene dal mettermi i like”.

Sonia Bruganelli e la confessione sul marito: “Ecco perché non può avere i social”

Inevitabile anche un passaggio sul marito Paolo Bonolis nel corso dell’intervista a Leggo. Sonia Bruganelli ha infatti rivelato per quale motivo il tanto apprezzato conduttore non abbia dimestichezza con il mondo social e pare possieda addirittura un telefonino vecchia maniera: “Paolo può non avere i social perché al suo fianco ci sono io che gli cerco la foto, che rispondo a messaggi, che scrivo email” – ha spiegato la opinionista al quotidiano – . Una coppia dunque meno social di tante altre, ma con l’amore sempre in prima pagina.