Guendalina Tavassi in polemica con gli autori dell’Isola: “Non lo accetto”

Isola dei Famosi, l’ex naufraga punta il dito contro gli autori: “Ci sono rimasta male”

Il ritiro di Edoardo Tavassi non è ancora stato digerito da sua sorella. E proprio in queste ultime ore l’ex naufraga del reality è tornata a parlare di tutta questa faccenda su instagram non lesinando critiche agli autori, rei di non avergli permesso di continuare questa avventura, nonostante mancasse giusto una settimana alla finale prevista lunedì 28 giugno:

“Poteva restare altri sei giorni sulla stuoia, seduto in spiaggia, avrei preferito che rimanesse…Ci sono rimasta male…”

Secondo Guendalina Tavassi suo fratello sarebbe dovuto rimanere se se la sentiva: “Penso che sarebbe rimasto anche dolente e morente…”

Guendalina Tavassi spiega perchè non si è collegata lunedì scorso: “Non me la sono sentita”

Nella puntata di lunedì scorso de L’Isola dei Famosi ci sarebbe dovuto essere anche il suo collegamento in cui avrebbe dovuto scambiare due chiacchiere con suo fratello Edoardo Tavassi, il quale pare provare un interesse nei confronti di Estefania Bernal. Tuttavia proprio all’ultimo la donna ha annunciato su instagram che il collegamento è saltato, senza dare una spiegazione ben precisa. A distanza di giorni quest’ultima ha rivelato di non essersela sentita a parlare con suo fratello perchè troppo arrabbiata ed amareggiata per il suo ritiro:

“Non me la sono sentita di vedere i tributi a lui dedicati perché, per me e per tutta Italia da quello che ho potuto leggere, Edo sarebbe dovuto essere il vincitore dell’Isola…”

Purtroppo però il destino è stato beffardo con suo fratello.

Edoardo Tavassi, sua sorella non se ne fa una ragione: “Edoardo poteva restare senza fare le sfide”

Guendalina Tavassi, sempre in questo suo intervento su instagram, ha poi fatto notare che nella scorsa edizione dell’Isola Paul Gascoigne è rimasto in Honduras nonostante si fosse infortunato alla spalla non partecipando alle prove. Per tale ragione l’ex naufraga ha rivelato che anche suo fratello avrebbe potuto continuare questa avventura non facendo praticamente nulla per i prossimi sei giorni: “Un escamotage si poteva trovare…” Si segnala che suo fratello sta tornando in Italia e lunedì prossimo sarà regolarmente in studio insieme a tutti i naufraghi eliminati per seguire la finale.