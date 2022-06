Edoardo Tavassi viene allo scoperto con Estefania Bernal: “Mi piace, ma…”

L’Isola dei Famosi, l’ex naufrago non lo nasconde più: “Mi piace Estefania Bernal”

Lunedì scorso Edoardo Tavassi è stato costretto a lasciare il reality show adventure condotto da Ilary Blasi dopo essersi infortunato al ginocchio. In queste ultime ore ha voluto scambiare quattro chiacchiere con i suoi tanti follower su instagram cercando di rispondere alle loro tante curiosità. Tra loro c’è chi gli ha chiesto se è interessato alla modella di origini argentine, con la quale ha legato molto nelle ultime settimane passate a Cayo Cochinos. E quest’ultimo, con la sua proverbiale schiettezza, ha risposto di non essere certo indifferente al suo fascino, aggiungendo però che al momento è ancora troppo frastornato per capire se prova o meno dei sentimenti nei suoi confronti:

“Sì mi piace, è una bella ragazza, però ragazzi non so che dire. Stiamo sull’isola…Fatemi uscire per capire meglio…”

Edoardo Tavassi torna a parlare della figlia di Eva Henger: “Vediamo come andrà fuori”

Successivamente su instagram c’è chi ha chiesto all’ex naufrago dell’Isola dei Famosi se ci sarà mai un futuro con Mercedesz Henger. Difatti quest’ultima non ha mai negato di provare dei sinceri sentimenti nei confronti del fratello di Guendalina Tavassi, il quale si è sfogato dietro le quinte subito dopo il suo ritiro. E anche in questa occasione l’ex concorrente ha rivelato di avere l’intenzione di rivederla fuori da questo particolare contesto per capire se sono compatibili o meno: “L’Isola non è la vita reale. La vedrò fuori per capire se mi piace e se siamo compatibili…”

Estefania Bernal si prende il due di picche dall’ex naufrago? L’ultimo retroscena

Si segnala inoltre che in queste ultime ore la fanpage instagram thepipol_tv ha svelato un succoso retroscena su Edoardo Tavassi e la popolare modella argentina. In base alle indiscrezioni raccolte dalla suddetta fanpage pare che il fratello di Guendalina abbia passato l’ultima notte in Honduras nello stesso resort delle ultime due naufraghe eliminate lunedì scorso dall’Isola. In questa occasione sembra che proprio la modella argentina abbia cercato di flirtare con Edoardo, il quale però avrebbe respinto con forza le sue avance perchè sinceramente interessato alla figlia di Eva Henger: “Il fratello di Guendalina davvero aspetta di uscire con Mercedesz Henger senza telecamere per capire qualcosa di più del loro rapporto…”