Ida Platano, ex cavaliere non ha dubbi: “Non tornerei a Uomini e Donne per lei”

U&D: “Ida Platano è innamorata di Riccardo Guarnieri”, parla un suo ex flirt

Marcello Messina noto al pubblico per essere un ex protagonista del trono over del seguitissimo dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi, in una diretta su Instagram sul profilo Opinionista Social ha detto la sua su Ida Platano e Riccardo Guarnieri. L’ex cavaliere ha confessato:

“Ho visto le ultime puntate dove è successo tutto il caos, ho visto lei tremante e obiettivamente se devo vedere chi è innamorato è talmente palese in questa storia. Se devo mettere la mano sul fuoco su uno dei due la metto su lei”.

L’ex cavaliere dice la sua sul protagonista del trono over: “Legato a una mentalità meridionale”

Durante una diretta su Instagram in cui ha partecipato anche un altro ex cavaliere di Uomini e Donne, Marcello Messina per iniziare si è espresso sul fatto che Ida Platano abbia chiuso con Marco Alabiso: “Lei rispetto ad altre volte ha chiesto anche scusa”. L’ex cavaliere poi ci ha tenuto a fare una precisazione: “Quando ci eravamo conosciuti l’argomento Riccardo non usciva mai fuori, sono sincero”. L’agente immobiliare di Torino inoltre si è detto convinto che la parrucchiera lascerebbe subito il programma con il suo ex: “Lei secondo me uscirebbe domani, se le cose andassero bene sarebbe ben contenta di non rientrare, non avrei nessun motivo per difenderla, magari mi sbaglio, se lui dicesse ok usciamo, lei esce domani”.

L’ex protagonista del trono over inoltre ha fatto sapere cosa pensa dell’atteggiamento dello storico cavaliere: “Non lo conosco, mi sembra un uomo di 44 anni legato molto a quello che pensano gli altri. A me è stato detto di tutto, non ho perso il sorriso, vado avanti, non puoi piacere a tutti nella vita”. L’ex flirt della storica dama ha aggiunto:

“E’ legato molto a questa mentalità molto meridionale, cosa dice il paese e le persone, a me non me ne frega niente di quello che dice la gente, a lui interessa sapere di piacere”.

Marcello Messina convinto sulla storica dama: “Non creerà nulla di importante con Riccardo in studio”

L’ex cavaliere inoltre ha spiegato la ragione per cui non rimetterebbe piede nel programma per la storica dama: “Non tornerei per lei, per me è una storia passata, le voglio bene umanamente, l’ultima volta l’ho sentita per il mio compleanno”. Inoltre l’agente immobiliare sempre riferendosi alla parrucchiera che di recente non si è trattenuta più ha aggiunto: