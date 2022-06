Ida Platano glissa su Riccardo Guarnieri e ammette: “Non mi sono sentita bene”

Ida Platano non vuole parlare di Riccardo Guarnieri: “Ho detto tutto quello che potevo”

Mai come in questa stagione di Uomini e Donne la dama di Brescia è stata protagonista con le sue storie naufragate dopo pochissimo tempo. Forse perché il suo cuore non è del tutto libero dal pensiero di Riccardo Guarnieri? Infatti da quando lui è tornato in studio le cose sono cambiate e infatti i due sono tornati a frequentarsi salvo poi interrompere per via della loro proverbiale divergenza caratteriale. Intervista dal settimanale Uomini e Donne Magazine la dama ha preferito glissa su di lui: “Ho detto tutto quello che potevo. Non me la sento di aggiungere altro”.

“Non mi sono sentita molto bene” svela Ida Platano, che parla della sua estate 2022

Si è visto in una delle ultime puntate del talk show sentimentale di Maria De Filippi: Ida Platano tremava dal nervoso tanto che si è dovuta scusare prima di andare dietro le quinte a calmarsi. “Non mi sono sentita molto bene” ha svelato lei al settimanale ufficiale della trasmissione di Canale5, e poi ha alleggerito parlando di come passerà la sua calda estate: farà un viaggio con suo figlio Samuele anche se devono ancora decidere la meta. Poi avrà modo di passare del tempo prezioso con la sua amica del cuore Gemma Galgani, con cui condividere una sfortuna sentimentale quasi proverbiale, e poi trascorrerà un po’ di tempo in compagnia dei suoi amati fratelli. Infine si occuperà della sua casa.

Uomini e Donne, stagione 2022/23: Ida Platano tornerà in studio?

Ora che Uomini e Donne è finito il pubblico si starà chiedendo: ma Ida Platano tornerà mai in studio con il cuore libero dai sentimenti che prova ancora per Riccardo? E’ veramente un capitolo chiuso? Si spera proprio di sì anche se è difficile capire cosa succederà quest’estate: lei potrebbe sempre trovare un uomo che le faccia battere il cuore come una ragazzina; oppure chissà che Riccardo non faccia pace nella sua anima e non decida di gettare il cuore oltre l’ostacolo e di darsi un’altra possibilità, anche se l’ennesima, con la dama di Brescia.