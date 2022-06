Ida Platano: Riccardo Guarnieri è veramente un capitolo chiuso? “Meglio…”

Uomini e Donne, risveglio in solitudine per una dama: “Meglio così”

Si è chiusa mercoledì scorso la stagione 2021-22 del dating show di Maria De Filippi con le scelte di Veronica Rimondi e Luca Salatino e molti protagonisti del segmento senior della trasmissione ancora single. Tra questi spicca Ida Platano, reduce da mesi poco felici a livello sentimentale. La fine delle frequentazioni con Marcello, Diego Tavani e Alessandro Vicinanza hanno portato poi a un ritorno di fiamma sfumato con Riccardo Guarnieri. La dama di Brescia ha così salutato il pubblico di Canale5 da single, elogiando Andrea Della Cioppa (la non scelta d Veronica Rimondi) per il suo essere “uomo”. Questa mattina la 40enne si è svegliata da sola nel suo letto e ha colto l’occasione per commentare su Instagram Stories:

“Buongiorno a tutti! Ho bisogno di un caffè, magari portato qui”.

Subito dopo ha rettificato, dichiarando:

“Me lo preparo io che è meglio. Meglio così”.

Ida Platano rinuncia a trovare l’amore? Inizio di giornata amaro per lei

Quasi rassegnata ad essere sola, la dama di Brescia, che si è mostrata su Instagram con un pigiama leopardato e rigorosamente senza trucco, ha fatto vedere la sua colazione del venerdì. La giornata è iniziata con un caffè che si è preparato e servito da sola. Segno che la protagonista di Uomini e Donne ha “rinunciato” per il momento all’amore? Certo è che per molti quella frase sui social è sembrata una frecciata velata al suo ex Riccardo Guarnieri che, a sua detta, l’avrebbe soltanto illusa nelle puntate conclusive del dating show di Canale5. Lei invece ha confessato di recente a Verissimo di non aver ancora dimenticato il cavaliere di Taranto per il quale prova un’amore immenso.

Anticipazioni Uomini e Donne 2022/23: torneranno protagonisti Riccardo Guarnieri e la sua ex?

Certo è che il pubblico di Canale5 ha seguito con molta trepidazione le vicende sentimentali di Ida Platano e del suo ex nelle ultime settimane del programma condotto da Maria De Filippi. Al momento la coppia sembrerebbe aver raggiunto un punto di non ritorno, ma i colpi di scena potrebbero essere proprio dietro l’angolo. Molto probabilmente infatti la dama di Brescia e il cavaliere di Taranto torneranno protagonisti a settembre nel salotto rosa di Canale5. Ci sarà una nuova resa dei conti?