Ida Platano chiama in causa Tina Cipollari: “Devo chiedere scusa…”

Ida Platano fa una riflessione importante: “L’unica persona a cui devo chiedere scusa sono io”

Un’estate all’insegna di nuove consapevolezze quella della protagonista della scorsa stagione di Uomini e Donne. La dama di Brescia ha infatti chiuso un anno decisamente deludente dal punto di vista sentimentale, segnato non solo dalla fine di tutte le sue nuove conoscenze, ma anche dal naufragio del ritorno di fiamma con Riccardo Guarnieri, suo grande amore (mai dimenticato). Ora però, spenti riflettori e chiusa la stagione del programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi, per la 40enne è iniziato un periodo di relax e riflessione. Proprio su Instagram Stories in queste ore ha infatti postato questa citazione eloquente:

“L’unica persona a cui devo chiedere scusa sono soltanto io. Per non essermi amata come meritavo, per non essermi messa spesso come priorità”.

Segno che la protagonista del trono over ha iniziato a cambiare atteggiamento, pronta a mettersi finalmente al primo posto.



Tina Cipollari rivalutata da una protagonista di Uomini e Donne: il messaggio sui social

Ma non è tutto! oltre a riflettere sugli errori del passato, Ida Platano ha chiamato in causa l’opinionista di Uomini e Donne con cui negli ultimi mesi ha avuto non pochi screzi e dalla quale è stata spesso attaccata pesantemente. Ebbene la dama avrebbe rivalutato le parole della bionda opinionista che nel corso del programma ha cercato di farle capire, a volte anche esagerando, che nella vita è importante capire qual è il proprio valore.

“Nessuno può valere più di te stessa, ricordati queste parole fanne tesoro, nessun uomo vale più di te”.

Queste le parole dell’opinionista condivise dalla 40enne, che sembrerebbe essere pronta per una svolta importante e aver definitivamente chiuso il capitolo Riccardo Guarnieri.

Ida Platano commossa dalla storia di una ragazza: “Spero di riprendermi”

Intanto il lunedì mattina è iniziato in ritardo per la protagonista di Uomini e Donne che ha ammesso di non essersi alzata in tempo, nonostante il suono della sveglia. Sui social ha svelato il motivo di questo ritardo raccontando: “Sono rimasta ad ascoltare la storia di una ragazza stanotte, mi sono commossa tantissimo”. La protagonista dei pomeriggi rosa di Canale5 ha poi spiegato: “È la storia di questa ragazza lesbica che ne ha passate tante e quindi mi ha preso molto… Adesso vado a fare le mie cose e spero di riprendermi”.