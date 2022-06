Uomini e Donne, arriva la svolta per Ida Platano: “Cerco di non…”

“Cerco di non trattenere più nulla”, la citazione eloquente della dama di Uomini e Donne

Sembra aver ritrovato la serenità Ida Platano, dopo la brutta delusione ricevuta da Riccardo Guarnieri nelle ultime puntate del programma di Canale5. Ora la protagonista dei pomeriggi rosa dell’ammiraglia Mediaset è tornata a Brescia, pronta per un’estate di lavoro ma anche di relax, accanto al figlio, ai fratelli e all’amica di sempre Gemma Galgani. Ma non è tutto, la 40enne ha postato infatti alcuni versi di una canzone di Nicolò Fabi che sembrerebbero essere dei veri e proprio propositi futuri:

“Distendo le vene e apro piano le mani. Cerco di non trattenere più nulla, lascio tutto fluire”.

Queste le parole condivise su Instagram Stories dalla dama che preannunciano molto probabilmente la voglia finalmente di esprimersi senza censure. Un messaggio rivolto ai followers che da anni la seguono con grande affetto condividendo con lei gioie e dolori.



Ida Platano festeggia: il nuovo traguardo raggiunto dal figlio Samuele

“Si festeggia!”. Ha esordito così nelle sue Instagram Stories la protagonista del trono over di Uomini e Donne che si è mostrata in auto con il figlio Samuele nel corso del suo ultimo giorno di scuola. Un traguardo importante quello del piccolo che si è detto felice dell’inizio delle vacanze e, a quanto pare, l’estate 2022 sarà ricca di sorprese per la protagonista di Canale5. La dama, che presto incontrerà Gemma Galgani e l’ha chiamata in causa di recente sui social pensando a un ricordo del passato che riguardava anche Riccardo Guarnieri, è pronta per iniziare un viaggio.

Protagonista di Uomini e Donne pronta per l’estate: ecco dove andrà in vacanza quest’anno

Si prepara alle vacanze Ida Platano che quest’anno trascorrerà in Italia l’estate. Su Instagram la protagonista del programma condotto da Maria De Filippi ha anticipato ai suoi followers che si concederà una vacanza da sogno, “paradisiaca”. Proprio così! La dama non ha svelato dove andrà in villeggiatura ma ha tenuto a precisare che troverà un angolo di Paradiso in Italia e sarà sicuramente una meta balneare. Sui social infatti ha iniziato a fare la prova costume, mostrandosi in splendida forma, pronta per il sol leone, come visibile nell’immagine in alto.