Ida Platano volta pagina dopo Riccardo Guarnieri? “Ho un appuntamento”

Dama di Uomini e Donne pronta per un appuntamento: chi ha incontrato a Brescia

Continua a solleticare la curiosità dei suoi numerosissimi followers Ida Platano. Bella con il suo nuovo look e una tuta di colore giallo, la protagonista dei pomeriggi rosa di Canale5 è apparsa raggiante nelle sue Instagram Stories e si è mostrata sorridente per le vie di Brescia, città in cui vive con il figlio Samuele.

“Passeggiatina? No, appuntamento”.

Queste le parole della 40enne che ha poi sottolineato di essere sempre di corsa. La dama non ha specificato di che appuntamento si trattasse e chi ha incontrato, lasciando aperti molti punti di domanda. Ida ha incontrato un nuovo corteggiatore? Oppure ha visto semplicemente un’amica? Certo è che non aver mostrato la persona con cui si è incontrata non ha fatto altro che stuzzicare ancora di più la curiosità dei fans che la seguono da anni nel programma condotto da Maria De Filippi e vorrebbero vederla finalmente sistemata.



Ida Platano, è definitivamente chiusa la storia con Riccardo Guarnieri?

Intanto in questi giorni la protagonista di Uomini e Donne, che ha nascosto qualcosa proprio ieri, sembrerebbe aver smesso di lanciare segnali al suo ex storico. Mentre a inizio giugno erano stati molti i riferimenti al cavaliere di Taranto, che non ha mai veramente smesso di amare, ora la dama sembrerebbe aver dimenticato l’ex, tanto da non chiamarlo più in causa sui social. Segno che ha messo definitivamente una pietra sopra la loro storia? Intanto mentre lei continua ad essere attivissima sui social, lui mantiene il silenzio e il suo ultimo post su Instagram risale al 5 giugno.

Uomini e Donne anticipazioni: nota dama tornerà nel programma a settembre?

Non è escluso che questa calda estate 2022 possa portare l’amore a Ida Platano. Forse proprio ieri, l’appuntamento di cui la 40enne parlava era con un nuovo corteggiatore. In questo caso a settembre molto probabilmente tornerà nel salotto rosa di Canale5 soltanto per fare il punto sulla sua situazione sentimentale. Certo è che per la dama di Brescia non sono mai mancati i corteggiatori e in passato Diego Tavani aveva mostrato una certa gelosia nei confronti dei ragazzi che contattavano per conoscerla e prenotavano un appuntamento nel suo salone di bellezza. Arriverà il lieto fine per la protagonista di Canale5? Intanto presto la Platano si concederà una vacanza da sogno proprio in Italia e chissà che non spunti fuori anche Gemma Galgani accanto a lei.