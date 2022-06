Uomini e Donne, Ida Platano nasconde qualcosa? “Ho fatto tardi perchè…”

Uomini e Donne, serata emozionante per la nota dama: “Ieri ho fatto tardi”

Si è mostrata decisamente emozionata e felice Ida Platano sui social. La dama di Brescia ha ammesso di aver trascorso un fine settimana da favola e di essersi svegliata molto tardi, proprio perchè la sera prima ha fatto le ore piccole e festeggiato fino alla mattina. Senza peli sulla lingua la protagonista della scorsa stagione del programma condotto da Maria De Filippi ha raccontato di aver partecipato a un matrimonio che l’ha emozionata molto:

“Mi sono svegliata adesso, si vede vero? Ho fatto tardi perchè come avete visto ero a un matrimonio che è stato bellissimo”.

Queste le parole della 40enne che si è mostrata su Instagram Stories senza trucco e appena sveglia e ha raccontato di essere stata al matrimonio di Eleonora una ragazza che collaborava con lei nel suo salone alcuni anni fa e con la quale continua ad avere un ottimo rapporto di amicizia. Certo è che l’euforia mostrata dalla protagonista dei pomeriggi rosa su Canale5 ha fatto pensare che forse le nozze dell’amica le hanno permesso di fare incontri interessanti.



“L’ho sentito proprio questo matrimonio”, le parole toccanti di Ida Platano

L’emozione mostrata dalla protagonista di Uomini e Donne potrebbe far presagire che nella sua vita c’è un nuovo amore? Per il momento nessuna certezza, la dama di Brescia si è limitata a raccontare sui social che ha “sentito molto questo matrimonio”, poi ha interrotto la storia a metà con questa frase: “Adesso si comincia una…”. Intanto i numerosissimi followers dell’ex di Riccardo Guarnieri continuano a sperare che presto trovi anche lei l’amore, dopo le delusioni sentimentali degli ultimi mesi. Ida infatti ha visto naufragare la relazione con Marcello, Diego e successivamente Alessandro. Anche con il cavaliere di Taranto i rapporti sarebbero al momento piuttosto tesi.

Dama di Uomini e Donne pronta per le vacanze, il suo ex resta in silenzio

Intanto Ida Platano, dopo il cambio look e il matrimonio dell’amica Eleonora partirà presto per le vacanze, insieme ala figlio Samuele. La dama non ha rivelato la meta del suo relax estivo, anticipando però che resterà in Italia e probabilmente andrà al mare. Deciderà di andare in Puglia, magari per chiarire con il suo ex? Al momento nessuna conferma. Quel che è certo è che il cavaliere di Taranto continua a mantenere il silenzio sui social, limitandosi a postare poche foto sporadiche, senza dilungarsi in storie su Instagram.