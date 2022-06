Il paradiso delle signore anticipazioni: importanti novità per Irene e Maria

Anticipazioni soap di Rai1, puntate di settembre: Irene diventa la nuova capocommessa?

Continuano le indiscrezioni e le anticipazioni sulla nuova stagione de Il paradiso delle signore e le ultime in ordine di tempo riguardano la Venere Irene e la giovane sarta Maria. Andando con ordine sembra molto plausibile che la giovane impersonata da Francesca Del Fa possa essere al centro di importanti novità. Nei giorni scorsi, infatti, l’attrice ha postato sui social una foto del set in cui appare con la divisa che sembrerebbe essere proprio quella di capocommessa e se così fosse si tratterebbe di un bel salto di qualità per questo personaggio. Irene Cipriani è presente nella soap di Rai1 sin dalla prima edizione daily, cinica e viziata nel corso delle stagioni è maturata mostrando di se anche un lato più umano e divertente e chissà che nella 7^ stagione non abbia più spazio nelle trame.

Il paradiso delle signore, spoiler prossima stagione: Maria troverà un nuovo amore dopo Rocco?

Altre indiscrezioni riguardano invece Maria Puglisi. La giovane sarta siciliana che ha il volto dell’attrice Chiara Russo potrebbe anche lei avere un ruolo meno marginale nella prossima stagione della soap. La giovane l’abbiamo lasciata in procinto di sposarsi con Rocco Amato (Giancarlo Commare) prima di scoprire che il ciclista aveva una relazione con un’altra donna. Saltate le nozze Maria non è riuscita a dimenticarsi del nipote di Agnese e spesso con la zia si è confidata circa la possibilità di un ritorno del ciclista. Ebbene adesso, stando a quanto riportano molti portali, Maria troverà un novo amore nelle prossime puntate, non si hanno però ulteriori informazioni al riguardo su chi sia questo spasimante e, molto probabilmente, si tratterà di una new entry.

Anticipazioni 7^ stagione del Paradiso: non ci saranno Nino e Beatrice, tornano Quinto e Paola

Infine per quanto riguarda le anticipazioni sul cast della settima stagione della soap i fan sono in allarme per un inaspettato addio e non ci saranno anche Nino e Beatrice. Si prospettano, invece, molte new entry ed i graditi di ritorni della venere Paola e soprattutto di Quinto, il capo magazziniere che ha il volto di Cristiano Caccamo e che porterà scompiglio nelle trame.