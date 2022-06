Il paradiso delle signore, fan allarmati: attore ufficializza il suo addio

Anticipazioni nuova stagione della soap di Rai1: non ci sarà Nino Zaccheo

Continuano le anticipazioni e l’indiscrezioni sul cast della seguita soap di Rai1 che tornerà in onda a settembre ed è ufficiale che ne Il paradiso delle signore 7 non ci sarà Nino Zaccheo. Ad annunciare l’addio del suo personaggio è stato il giovane attore che gli da il volto Luca Grispini in un’intervista di alcune settimane fa a Granelli-La serie. Il giovane attore, infatti, in quell’occasione ha rivelato:

“Io con Il Paradiso ho chiuso. È stata una bella esperienza.” E poi ancora ha aggiunto: “Avevamo già stabilito (con gli sceneggiatori, ndr) che avremmo fatto un anno fondamentalmente.”

Tale personaggio è entrato in corsa nella scorsa stagione prima con un ruolo marginale poi è cresciuto nelle trame per il rapporto con la Venere Dora che aveva messo in crisi la sua vocazione.

Il paradiso delle signore, spoiler 7^ stagione: Dora s’innamorerà di un altro?

Durante la chiacchierata con Granelli-La serie Luca Grispini oltre ad annunciare il suo addio alla serie ha anche rivelato il suo rapporto con gli altri attori del cast, parlando di gruppo mitico con attori stupendi e che nonostante lui sia arrivato in corsa tutti lo hanno accolto come una famiglia. E tra di loro l’attrice che cui ha legato di più è, ovviamente, Mariavittoria Cozzella, poiché gran parte delle sue scene erano proprio con il personaggio impersonato dall’attrice, la Venere Dora Vianello. Grispini sulla collega ha ammesso: “Mavi è stata veramente fantastica” Certo è, però, che la partenza di Nino getterà Dora nello sconforto, essendo infatti innamorata di lui quindi cosa succederà alla Venere, si innamorerà di un altro, troverà finalmente l’anima gemella?

Spoiler sulla prossima edizione della soap di Rai1: chi ci sarà e chi no

Di recente Roberto Farnesi ha annunciato che le riprese de Il paradiso delle signore 7 si concluderanno a dicembre. Mentre per quanto riguarda il cast dei personaggi, confermati sono stati accanto ad Umberto Guarnieri, la Contessa Adelaide, Ludovica e Marcello, Stefania e Marco, Agnese e Armando, Salvo ed Anna, le Veneri Irene e Dora, ci sarà il ritorno di Paola e di Quinto e l’addio di Beatrice e, appunto, Nino.