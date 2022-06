Il paradiso delle signore anticipazioni, torna Roberta? Clamoroso colpo di scena

Anticipazioni prossima stagione della soap di Rai1: Pietro Masotti spoilera il ritorno di Roberta?

Dopo la pausa estiva Il paradiso delle signore tornerà in onda a settembre con la 7^ stagione e già si preannuncia che se ne vedranno delle belle. In queste settimane sono venute fuori molti anticipazioni sul cast e sulla trama ed una in particolare è stata lanciata in queste ore dall’attore Pietro Masotti. L’interprete di Marcello Barbieri, infatti, su Instagram ha postato una storia mostrando alcune foto delle attrice del Paradiso e tra le varie ha inquadrato anche Roberta Pellegrino. Questo personaggio, impersonato da Federica De Benedittis è stato presente sin dalla prima stagione daily salvo poi lasciare Milano, e la soap, per trasferirsi a Bologna in cerca di un futuro migliore nella scorsa stagione. Ma adesso nella prossima ci sarà il suo ritorno?

Il paradiso delle signore, spoiler prossime puntate: Marcello ‘conteso’ tra Ludovica, Roberta e Adelaide?

Nel dettaglio, nella storia postata sul suo Instagram l’attore pugliese, tra moltissime foto ritraenti le scene di queste tre stagione della soap, si è concentrato su tre foto in particolare, una sul personaggio di Federica De Benedittis, visibile alla fine del paragrafo, quella di Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena) e quella della contessa Adelaide (Vanessa Gravina). E dalle anticipazioni sulla prossima stagione del Paradiso si scopre che il personaggio a cui dà il volto Pietro Masotti si alleerà con la contessa e continuerà a vivere il suo amore contrastato con l’ereditiera, amore che potrebbe essere stravolto dall’arrivo della Pellegrino che è stata appunto una degli amori più importanti di Barbieri. Insomma le ipotesi sono due, l’attore ha voluto ricordare tutte le donne più importanti per Marcello (la canzone in sottofondo era appunto Donne di Zucchero) ma in quel caso mancava la sorella Angela. Oppure ha voluto anticipare il ritorno di Roberta.



Spoiler puntate della 7^ stagione della soap di Rai1: Adelaide si allea con Marcello

Ed infine dagli spoiler su Il paradiso delle signore si apprende che ci saranno importanti novità per Irene e Maria e che Adelaide, tradita da Umberto, attuerà la sua vendetta cercando in Marcello un valido aiuto. Quest’ultimo, inoltre, sarà affranto per l’addio di Ludovica che ha preferito Ferdinando (Fabio Fulco) a lui.