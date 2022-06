Il paradiso delle signore: paura per Luca Bastianello vittima di un’aggressione

L’attore di Dante Romagnoli della soap è stato aggredito: “Ginocchiata mi ha lacerato lo strato muscolare”

Paura e apprensione per Luca Bastianello, attore noto soprattutto per il ruolo di Dante Romagnoli ne Il paradiso delle signore che nei giorni scorsi è stato vittima di un’aggressione e che ha deciso di denunciare sia sui social che soprattutto ai carabinieri. Il giovane attore ancora visibilmente provato, con una serie di stories Instagram ha raccontato cosa gli è successo alla stazione Termini di Roma:

“Un id..ta, non sono con quale altra parola definirlo, mi ha tirato una ginocchiata che ha lacerato lo strato muscolare vicino al femore.”

Aggiungendo che lui per fortuna è una persona sportiva e in forma perché altrimenti se fosse stato mingherlino i danni sarebbero stati peggiori e più gravi e che i danni fisici passeranno in 20 giorni ma per quelli psicologici ci vorrà più tempo.

Il paradiso delle signore, Luca Bastianello lancia un appello dopo l’aggressione: “Denunciate”

L’attore ha continuato il suo racconto scioccante dell’aggressione subìta lanciando un appello, quello di denunciare sempre quando si è vittime di qualsiasi forma di violenza:

“Voglio convincere tutte le persone che sono state oggetto di violenza fisica e psicologica, che li ha fortemente paralizzati, a parlare, a denunciare, a condividerlo perché non siete soli.”

L’attore, infatti, ha anche sottolineato che il principale motivo che lo ha spinto a raccontare lo spiacevole episodio è proprio quello di invogliare e spronare chi si sia trovato nella sua stessa situazione o vittima di violenza a denunciare. Al momento, l’aggressore non è stato ancora trovato mentre Bastianello ha dichiarato di aver fatto denuncia alla polizia per capire il motivo del suo gesto.

Anticipazioni Il paradiso delle signore, Dante Romagnoli a settembre torna cambiato?

Nel frattempo Luca Bastianello, insieme a tutti gli altri suoi colleghi, è ritornato sul set della soap di Rai1 per girare le puntate della nuova stagione che andrà in onda a settembre. Il suo personaggio ci sarà ma, delle prime anticipazioni, si scopre che potrebbe essere diventato diverso, cambiato non più cinico e senza scrupoli ma più umano. Nel frattempo, Roberto Farnesi ha fornito un’interessante anticipazione.