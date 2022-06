Il paradiso delle signore, Roberto Farnesi anticipa: “Sul set fino a dicembre”

Roberto Farnesi impegnato sul set della soap di Rai1: “Gireremo fino a fine anno”

L’attore toscano volto di tante fiction di successo sia Rai che Mediaset è stato paparazzato sulle spiagge della Versilia in compagnia della sua splendida famiglia, la compagna Lucya Belcastro e la piccola Mia di appena sette mesi, dal settimanale DivaeDonna. Settimanale che riporta anche delle dichiarazioni dell’attore in merito ai suoi impegni lavorativi, al momento infatti è impegnato nei panni di Umberto Guarnieri de Il paradiso delle signore a girare le puntate della prossima stagione.

“Andremo avanti col set ininterrottamente fino a fine anno, salvo una pausa di un paio di settimane ad agosto, ma quest’anno non andrò via per le vacanze”

ha rivelato l’attore che dunque trascorrerà l’estate dividendosi tra il set e la sua famiglia.

Anticipazioni Il paradiso delle signore, l’attore: “A settembre si riparte a 1000”

Per quanto riguarda la trama della seguita soap di Rai1, nella scorsa stagione abbiamo visto il cinico commentator Guarnieri, impersonato appunto da Roberto Farnesi, scegliere quasi inaspettatamente la giovane Flora e lasciare Adelaide. Nel corso della stagione più volte Umberto aveva tradito il rapporto ambiguo e speciale con la cognata con altre donne come Andreina e Flavia e lo stesso aveva fatto la contessa sposando Achille Ravasi. Ma entrambi alla fine sono sempre ritornati sui loro passi. Ha stupito tutti i telespettatori, quindi, il clamoroso colpo di scena finale con il commendatore ha scelto di seguire i suoi sentimenti e l’amore per la giovane stilista lasciando la Villa. Ma cosa succederà nella prossima stagione della soap ad Umberto? Mentre è già certo che Adelaide attuerà la sua vendetta, l’attore toscano ha anticipato sui social:

“A settembre si ripartirà a 1000, che intrecci al Paradiso!”

Il paradiso delle signore, Roberto Farnesi e la vita privata: “Su Lucya metto la mano sul fuoco”

Soap a parte (in cui ci sarà anche il ritorno di un’amata coppia) l’attore le parole di ammirazione più belle le ha spese per la compagna: “Su Lucya sono pronto a mettere la mano sul fuoco. Sono felice che sia lei la madre di mia figlia perché è una persona che stimo, serissima e anche in un’eventuale separazione so che si occuperà sempre della bambina e non me la metterà mai contro.” L’attore ha anche aggiunto che lui spera che il loro amore duri per sempre ma è anche certo che se la relazione dovesse finire non verrebbe meno il rispetto e la stima.