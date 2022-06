Irruzione a È sempre mezzogiorno: arrivata in studio Mara Venier FOTO

Mara Venier ospite nel programma di Antonella Clerici: “Io l’ho visto nascere”

Questa è l’ultima settimana di messa in onda per È sempre mezzogiorno che concluderà la stagione venerdì 3 giugno. E proprio per queste ultime puntate Antonella Clerici ha deciso di regalare al pubblico anche ospiti importanti. In particolare oggi è arrivata in studio Mara Venier (foto visibile in apertura), che era già stata annunciata da Alfio durante l’anteprima. Subito la Clerici le è andata incontro e le due si sono strette in un lungo abbraccio. “Grazie” ha detto la Clerici visibilmente emozionata per l’arrivo della sua ospite. “Ma grazie de che” ha risposto la zia Mara che è entrata durante la ricetta della chef pugliese Antonella Ricci. La Clerici ha dunque mostrato e descritto alla Venier ogni angolo del programma. “Io l’ho visto nascere” ha detto Mara svelando di aver sempre creduto in questo trasmissione della collega.

La chef di È sempre mezzogiorno mette la Zia subito al lavoro

Dopo aver rotto il ghiaccio Antonella Clerici ha dato alla conduttrice di Domenica In un regalo: un grembiule con sopra scritto “zia Mara”. Quest’ultimo è stato molto gradito dalla Venier che ha deciso di indossarlo subito. Via dunque alla preparazione del tris di paste fredde di Antonella Ricci che ha subito messo la zia Mara a lavorare! “Se mi puoi mettere tutti questi ortaggi all’interno” ha detto la chef tra le risate generali. La zia Mara non si è tirata indietro e ha faticato fin da subito. Mara Venier è rimasta fino alla fine della trasmissione, cucinando anche con gli altri chef e affiancando Alfio durante il gioco di “Scrosta e vinci”.

Mara Venier e l’imbarazzo con Antonella Clerici: “Anche noi non ci siamo fatte mancare niente”

Uno dei momenti più divertenti di È sempre mezzogiorno è stato, sul finale, durante la ricetta di Mauro e Mattia Improta. La Clerici, come sempre, ha scherzato su Mattia e sulle sue possibile fidanzate e riferendosi alla sua bellezza ha detto che ormai lei e Mara possono solo guardare.

“Però anche noi abbiamo avuto la nostra vita e non ci siamo fatte mancare niente”

ha detto con ironia la zia Mara. Quest’ultima ha poi accompagnato la Clerici, che ha lanciato un appello, fino al momento di “Tutti a tavola” agli ultimi minuti finali della puntata mentre mangiava pane e salame! “Sei l’ospite ideale” ha commentato Antonella.