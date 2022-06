È sempre mezzogiorno, Antonella lancia un appello: “Non dimenticate di…”

Antonella Clerici e l’appello fatto all’inizio della diretta di oggi: “Ricordatevi di mettere in valigia…”

Mancano solo due puntate alla fine di questa seconda fortunata edizione di E’ sempre mezzogiorno, che dopodomani chiuderà i battenti per la pausa estiva per poi tornare in onda puntualissimo a settembre, esattamente da lunedì 12. E proprio parlando dell’estate la conduttrice ha aperto la diretta di oggi, mercoledì 1 giugno, rinnovando ai telespettatori un appello già fatto altre volte in passato, come da lei stessa ricordato: ha detto infatti

Come vi abbiamo detto tutto l’anno, se partite non dimenticate di mettere in valigia delle cose di cuore, intendo cose belle come la gratitudine, la riconoscenza, il rispetto e anche l’amicizia.

“Benvenuto giugno”, prima puntata del nuovo mese oggi per Antonella Clerici

“Benvenuti nel nostro mezzogiorno e benvenuto giugno!” ha esclamato la conduttrice, invece, nel momento in cui è entrata in studio, sul finire della sigla. Raggiungendo il centro, ha poi detto: “Quello che è iniziato oggi è il mese del sole, il mese della libertà e il mese delle vacanze”.

Stiamo già facendo la lista delle cose che dobbiamo mettere in vaiglia prima di partire

ha poi concluso, continuando con la raccomandazione fatta ai telespettatori che abbiamo riportato nel paragrafo precedente. E non finisce qui perchè, prima di spostarsi dall’altra parte delle cucine per dare il via ufficiale alla puntata, ha annunciato una sorpresa, ossia l’ospitata di Mara Venier prevista per poco dopo: “A proposito di amicizia, tra poco avremo qui Mara, che starà con noi in questa che è una delle nostre ultime puntate. La zia di tutti gli italiani sarà proprio qui” ha asserito.

E’ sempre mezzogiorno va in ferie: tutto pronto per Camper, il programma che lo sostituirà

Da lunedì, dunque, in assenza della trasmissione di Antonella Clerici (che ieri in diretta ha lanciato un vero e proprio grido di denuncia) gli italiani potranno trascorrere il mezzogiorno con il nuovo programma Camper, con Tinto e Roberta Morise, i quali gireranno l’Italia per tutta l’estate e faranno compagnia al pubblico sempre nella fascia oraria compresa tra le 11.55 e le 13.25, fino alla ripresa, a settembre, di E’ sempre mezzogiorno.