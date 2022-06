L’Isola dei Famosi chiude? La clamorosa bomba sul reality di Ilary Blasi

Ilary Blasi, il suo reality show verso la chiusura? Arriva l’indiscrezione choc

Stasera andrà in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, che in base alle indiscrezioni pare sarà davvero pregna di colpi di scena e polemiche (ci sarà anche l’arrivo a Cayo Cochinos di Soleil Sorge e Vera Gemma). Ma a poche ore di distanza dalla messa in onda di questa nuova puntata ecco arrivare una clamorosa indiscrezione sul destino del reality show adventure. Di cosa si tratta? In pratica la fanpage instagram thepipol_tv è venuta a conoscenza che questa edizione potrebbe essere anche l’ultima made in Mediaset:

“Quella che sta per concludersi potrebbe essere l’ultima stagione per L’Isola dei Famosi targata Mediaset…”

L’Isola dei Famosi è arrivata al capolinea? Svelato un clamoroso retroscena

Sempre la fanpage instagram thepipol_tv, dopo aver svelato la probabile chiusura del reality show adventure condotto da Ilary Blasi, che è sempre al centro dei rumor, ha anche fatto sapere che Mediaset non avrebbe neppure preso in considerazione il rinnovo per una nuova edizione:

“Sembrerebbe che il rinnovo per una nuova edizione, non sia stato preso in considerazione dal Biscione…”

E ovviamente la suddetta fanpage si è chiesta se il reality show potrebbe tornare in onda sulla Rai oppure trovare ospitalità in qualche piattaforma digitale: “Che cosa succederà dunque? Rivedremo i naufraghi in Rai o sulle piattaforme digitali nascenti?” Cosa bolle in pentola? Quale sarà il destino di queso reality show, che per tanti anni è stato seguito con molta passione dai telespettatori prima su Rai2 e poi su Canale 5?

Mediaset punta tutto sul reality show di Alfonso Signorini: le ultime news

thepipol_tv ha poi concluso questa news asserendo che a prescindere dalla chiusura o meno de L’Isola dei Famosi, Mediaset punta tutto sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip, che per ora pare essere l’unico reality show certo che avrà una nuova edizione nella prossima stagione Tv:

“Di certo c’è che l’unico reality, in onda su Canale 5 nella stagione 2022, che a settembre riaprirà le porte di casa, sarà il GF Vip…”

Il ritorno su Canale 5 del reality di Signorini dovrebbe essere stato fissato lunedì 19 settembre, salvo clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto.