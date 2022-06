L’Isola dei Famosi: “Alessandro Iannoni è un esempio” vip rompe il silenzio

Alessandro Iannoni convince una telespettatrice: “E’ stato esemplare”

Lunedì 21 maggio il figlio di Carmen Di Pietro ha deciso di abbandonare L’Isola dei Famosi per mettersi in pari con gli studi. Una scelta che ha spiazzato un po’ tutti perchè nessuno avrebbe mai pensato che si potesse ritirare per un motivo del genere. E sull’ultimo numero del settimanale Nuovo una lettrice ha voluto esprimere la sua opinione su tutta questa faccenda a Maurizio Costanzo, che ha una sua rubrica sulla Tv. In questa circostanza la signora Sara di Milano non ha potuto far altro che esprimere la sua più totale ammirazione nei confronti dell’ex naufrago, asserendo di credere abbia preso davvero una decisione esemplare sotto ogni punto di vista:

“Ho trovato matura ed esemplare la decisione di Alessandro Iannoni che alla notizia del prolungamento del contratto abbia preferito studiare…”

La donna ha poi aggiunto di pensare che il giovane con questa mossa abbia dato un esempio a tutti i suoi coetanei, e non solo.

Maurizio Costanzo non ha dubbi sull’ex naufrago de L’Isola dei Famosi: “Bella prova di maturità”

Successivamente anche il popolare giornalista, nel suo intervento sull’ultimo numero del magazine Nuovo, ha rivelato di pensarla allo stesso modo della lettrice di Milano, non facendo mistero di credere che Alessandro Iannoni, il quale è tornato a parlare di sua madre Carmen Di Pietro, scegliendo di non continuare la sua avventura a Cayo Cochinos avrebbe dato una bella prova di maturità senza se e senza me.

Isola, l’ex naufrago convince il giornalista: “Gli auguro il meglio”

Maurizio Costanzo ha poi concluso questo suo intervento sull’ultimo numero del settimanale Nuovo per fare nuovamente i più sinceri complimenti ad Alessandro Iannoni, cogliendo la palla al balzo per augurargli tutto il bene possibile: “Complimenti davvero, gli auguro il meglio dalla vita…” E in effetti c’è da dire che se fosse rimasto nel reality show adventure condotto da Ilary Blasi avrebbe sicuramente potuto ambire a contendere la vittoria ad Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis. C’è inoltre da segnalare che comunque sua madre Carmen Di Pietro ha accettato il prolungamento del contratto e a Cayo Cochinos diventando il vero ‘incubo’ di Gennaro Auletto.