Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi pronto al ritiro? Ecco tutta la verità

Alvin fa chiarezza sull’infortunio del naufrago de L’Isola dei Famosi: “Stasera verrà svelato tutto”

Sono stati giorni difficili per Nicolas Vaporidis, Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi, i quali sono stati costretti ad andare in infermeria a farsi curare dopo essersi fatti male. In queste ultime ore sono circolati diversi rumor online sul presunto ritiro del fratello di Guendalina, il quale si sarebbe fatto talmente male al ginocchio da non poter più andare avanti nel gioco. Ma sarà vero? A fare chiarezza su tutta questa faccenda ci ha pensato l’inviato del reality show adventure condotto da Ilary Blasi, asserendo su instagram che sullo stato di salute del naufrago verrà fatta chiarezza stasera in puntata:

“Edoardo si è fatto male al ginocchio. Capiremo meglio stasera. Sta facendo un po’ di esami per capire la sua situazione qual è…”

Si ritirerà?

Edoardo Tavassi vicino al ritiro? La disperazione della naufraga: “Mi dispiace tanto”

Tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi è stata senza ombra di dubbio Carmen Di Pietro quella a preoccuparsi di più per quello che è successo al fratello di Guendalina Tavassi, il quale giorni fa ha avuto un’accesa discussione con Mercedesz Henger. Difatti la naufraga non ha nascosto di sentirsi fortemente in colpa perchè si sarebbe infortunato per starle dietro durante la prova ricompensa:

“A me dispiace, è successo perché dava delle dritte a me su come girare con la canoa. Se non fosse stato lì per me… Mi dispiace tanto…”

E anche Maria Laura De Vitis, parlando a tu per tu con Luca Daffrè, non ha nascosto di sentire fortemente la sua mancanza a Cayo Cochinos: “La sua mancanza si sente, non se lo meritava!”

Isola dei Famosi anticipazioni: come stanno gli altri due naufraghi infortunati? La verità

Ovviamente sono stati tanti a chiedersi sui social come stanno gli altri due naufraghi che si sono infortunati in questi giorni. Alvin, sempre su instagram, ha tenuto a rassicurare tutti, asserendo che Nicolas Vaporidis e Mercedesz Henger stanno bene e hanno già raggiunto gli altri naufraghi sulla Playa:

“Mercedesz si è fatta male, si è tagliata però adesso rientra. Nicolas si è fatto male. E anche lui è già rientrato…”

Insomma per loro tutto è andato bene e sono pronti a lottare stasera per accedere alla finale.