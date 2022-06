Isola, Edoardo Tavassi fa piangere Mercedesz Henger: “Guerra contro di me”

Edoardo Tavassi punta il dito contro la naufraga: “Stai facendo la vittima”

E’ finita quest’ultima puntata settimanale del daytime de L’Isola dei Famosi. E anche stavolta le polemiche non sono mancate. Difatti Mercedesz Henger è stata duramente attaccata dal fratello di Guendalina Tavassi perchè gli ha fatto notare che ieri si è comportato male nei suoi confronti (non ha mostrato molta empatia nel momento in cui si è fatta male alla mano). Accuse rigettate al mittente dal naufrago, il quale non ha nascosto di credere voglia fare la vittima solo perchè è finita questa settimana in nomination:

“Hai voluto fare la vittima perchè ti stai cag**do addosso per la nomination…”

Il ragazzo ha poi rivelato di non credere neppure ai suoi sentimenti: “Tu sei entrata qui dentro con l’idea di provarci con me…Di me non te ne è mai interessato niente…”

L’Isola dei Famosi, Mercedesz Henger stupita dalla reazione del naufrago: “Ha fatto una guerra contro di me”

La reazione così veemente di Edoardo Tavassi oggi nella puntata del daytime del reality show adventure di Canale 5 ha spiazzato nel vero senso della parola la figlia di Eva Henger, che ieri si è fatta male alla mano. Difatti quest’ultima in confessionale non ha fatto mistero di essere stata ferita dalle sue accuse, tanto da arrivare anche a piangere copiosamente:

“Ci sono rimasta male e ho deciso di dirlo…Per la prima volta ho esposto un mio malessere e questa è stata la reazione…E’ stata fatta una guerra contro di me…”

Pare ormai evidente che qualsiasi tipo di rapporto venutosi a creare tra i due in queste ultime settimane sia giunto ad un vicolo cieco. Si chiariranno nelle prossime ore?

Mercedesz ed Edoardo si sono fatti male dopo una prova: cos’è successo

Nella puntata di oggi del daytime dell’Isola i naufraghi hanno anche dovuto affrontare una prova ricompensa, che alla fine hanno vinto. Purtroppo però durante questa prova i due naufraghi, che poco prima hanno avuto una tremenda discussione, si sono fatti molto male, tanto da essere costretti ad abbandonare momentaneamente Cayo Cochinos per farsi medicare in infermeria. Che cosa si sono fatti? A far chiarezza ci ha pensato Estefania, che parlando con i suoi compagni d’avventura, ha rivelato quanto segue: “Edoardo stava malissimo…Piangeva dal dolore…Ha fatto due passi ed è crollato a terra…” Non è dato sapere invece cosa sia successo a Mercedesz.