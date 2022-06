Retroscena Isola dei Famosi, GF Vip, La Talpa: dietro la scelta di Mediaset c’è…

Mediaset non rinuncia ai reality: ecco i perché delle conferme per la prossima edizione

I riflettori della tv si sono ormai spenti praticamente ovunque, con la sola Isola dei famosi che è l’unico programma che attende di andare in vacanza. Il programma condotto da Ilary Blasi tornerà nella prossima stagione televisiva, così come il GF Vip di Alfonso Signorini dal prossimo settembre e La talpa nella primavera del 2023, grande e molto atteso ritorno. Ma perché Mediaset non rinuncia mai a mandare in onda i reality? Come scritto da Blogo, le motivazioni ci sono e sono tante. A partire dalla questione economica, visto che quando si decide di puntare o meno su un programma la prima cosa che si va a controllare è il portafogli. E i reality, cachet dei concorrenti a parte per le versioni vip, non equivalgono esattamente a dei bagni di sangue. Soprattutto per questo la tv di Berlusconi punta sempre su questo tipo di format.

GF Vip, Isola dei famosi e il materiale fornito agli altri programmi

I soldi sono dunque la prima motivazione che spinge Mediaset a fare all-in sui reality. Una volta compreso questo, è curioso ricordare come anche la maggior parte dei programmi del daytime goda dell’aiuto dei vari GF Vip e Isola dei famosi, come ad esempio Mattino Cinque e anche se in forma molto più ridotta rispetto al passato, anche Pomeriggio Cinque. I vari personaggi protagonisti nei programmi regalano sempre argomenti di discussioni, basti ricordare al triangolo Belli-Sorge-Duran che ha fatto da traino per vari mesi. Difficilmente le cose cambieranno in questo senso e fornire materiale gratuito ai programmi amici è un buon motivo per vedere mesi e mesi di reality.

Quando ripartiranno le nuove edizioni

Detto questo, la scorpacciata di GF Vip e compagnia bella sarà servita anche nella nuova stagione televisiva. A partire proprio dal mese di settembre, in cui Alfonso Signorini approderà per la quarta volta consecutiva al timone del Grande Fratello, con una edizione che potrebbe essere ancora più lunga degli ormai sei mesi canonici degli ultimi anni e con grandi personaggi in arrivo. In primavera poi, quando i riflettori di Cinecittà si spegneranno, toccherà ancora a L’Isola dei famosi e poi al ritorno de La talpa, salvo cambi di programma.