GF Vip cast anticipazioni: Alfonso Signorini vuole la figlia di Vittorio Sgarbi

Anticipazioni Grande Fratello Vip 7: nel cast la figlia di Vittorio Sgarbi? Il rumor

Sull’ultimo numero del magazine Novella 2000 ampio spazio è stato dedicato alla prossima edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini. Ed in questa circostanza è stata lanciata una bomba sul cast. Di cosa si tratta? Il magazine diretto da Roberto Alessi è venuto a conoscenza che il noto conduttore pare starebbe facendo carte false pur di avere la figlia del noto politico e critico d’arte nel cast del suo reality show in partenza lunedì 19 settembre:

“Fonti più che attendibili ci dicono che la figlia minore del critico d’arte sarebbe tra le scelte per il reality di Canale 5…”

Evelina (figlia di Vittorio Sgarbi) concorrente del reality di Alfonso Signorini? L’ultimo retroscena

Il magazine Novella 2000 ha poi riportato che il pressing da parte di Mediaset sarebbe davvero insistente, nella speranza che la figlia del popolare politico accetti di fare il suo ingresso nella casa del GF Vip 7: “Sembra (sembra!) che la pressione di Canale 5 sia piuttosto insistente…” Tuttavia pare che la ragazza sia orientata a declinare il gentile invito del conduttore, il quale è tormentato da un brutto ricordo:

“Nessun limite pare sia stato messo da papà Vittorio (anzi…), ma sembra non sia ancora arrivato il momento di lanciarsi…”

Il presentatore e direttore del magazine Chi riuscirà a convincere la ragazza?

Chi è la figlia di Vittorio Sgarbi: quanti anni ha e cosa fa

In tanti si staranno domandando chi è la figlia del politico e del critico d’arte. Come riportato da Novella 2000 Evelina ha 22 anni ed è iscritta all’Istituto Marangoni (la scuola di moda per eccellenza in Italia). Quest’ultima è nata da una relazione di Vittorio Sgarbi avuta con una donna di Torino. E adesso è finita sotto i riflettori del gossip per il fatto che pare sia in lizza per entrare nella casa del Grande Fratello Vip, nonostante lei non avrebbe la minima intenzione di partecipare. Si ricorda che anche l’anno scorso è spuntato fuori il nome di un’altra figlia del politico come possibile concorrente del reality show di Alfonso Signorini, ma alla fine non se n’è fatto più niente.