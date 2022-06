Isola, Jeremias Rodriguez vittima di un furto: è scattata la denuncia

Jeremias Rodriguez ha avuto una brutta disavventura: i ladri gli hanno rubato la motocicletta

Questo non è certo un periodo particolarmente facile per la famiglia Rodriguez. Difatti la scorsa settimana i ladri hanno fatto irruzione nel garage della casa di Ignazio Moser e della sua fidanzata Cecilia cercando di mettere a segno un colpo, che solo per puro caso non è andato a segno del tutto (si sono limitati a rubare dei pezzi del volante della sua auto). E giorni fa ecco che altri malviventi sono tornati alla carica rubando la motocicletta del fratello di Cecilia e Belen Rodriguez. La suddetta moto rubata all’ex naufrago dell’Isola è una Honda 250cc dal valore di 10.000 euro circa. La notizia è stata data da diversi giornali di una certa importanza, tra cui anche Il Corriere della sera.

L’Isola dei Famosi, è stata rubata la moto dell’ex naufrago: ecco cos’è successo

In base alla ricostruzione fornita dal quotidiano Il Corriere della sera il furto ai danni di Jeremias Rodriguez è avvenuto giorni fa, più precisamente giovedì notte. I ladri si sono introdotti nel motodromo e kartodromo South Milano di Ottobiano a Pavia e hanno segnato il colpo rubando alcune cose, tra cui anche la moto dell’ex naufrago del reality show adventure, il quale tempo fa ha fatto una rivelazione choc a Verissimo. Sabato mattina è stata poi stata fatta denuncia dagli stessi proprietari del motodromo e kartodromo. Al momento si segnala che il giovane argentino non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito.

Ecco come i ladri hanno segnato il loro colpo: l’ex naufrago vittima di un furto

I malviventi pare abbiano messo in atto un piano non trascurando alcun dettaglio, tant’è che sono riusciti nel loro intento. I ladri si sarebbero introdotti nel motodromo e kartodromo di Pavia tagliando dapprima la recinzione e poi disattivando la videosorveglianza così riuscendo ad entrare nel capannone senza troppi problemi. Una volta dentro hanno messo a segno il loro colpo rubando la moto di Jeremias Rodriguez a una tanica di benzina da dieci litri circa. Ovviamente adesso che è stata fatta la denuncia sono partite le indagini da parte della polizia.