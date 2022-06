Isola dei Famosi, Luca Daffrè senza parole: “Non mi sembra ancora vero”

Il modello e influencer dopo essere arrivato in finale ammette: “Non me lo sarei mai aspettato”

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la penultima puntata del reality show basato sulla sopravvivenza, in cui sono stati decretati i finalisti. Anche Luca Daffrè pur essendo entrato in gioco in corsa è uno dei possibili vincitori del programma. Il modello e influencer nel daytime che i telespettatori hanno seguito oggi pomeriggio, non ha nascosto il suo stupore per aver raggiunto questo importante traguardo:

“Sto iniziando a capire adesso, non me lo sarei mai aspettato, non mi sembra ancora vero, non ci credo”.



L’amarezza di Luca Daffrè per l’eliminazione della naufraga argentina: “Mi dispiace molto”

Nella semifinale de L’Isola dei Famosi al primo finalista Nicolas Vaporidis si sono uniti anche Mercedesz Henger, Nick Luciani, Maria Laura De Vitis, Carmen Di Pietro e Luca Daffrè. Quest’ultimo ha esternato tutta la sua gioia per essere arrivato in finale: “Essendo entrato a gioco in corso ora si corona il tutto, sono super orgoglioso e fiero di quello che ho fatto”. A dire la sua ci ha pensato anche la pupa, che di recente si è lasciata andare a una confessione intima: “Sto iniziando a capire che ce l’ho fatta, siamo rimasti tutti e due, mi piace questa finale con voi, sono soddisfatta, questa posizione da finalista me la sono dovuta sudare”. Il modello e influencer noto al pubblico anche per la partecipazione a Uomini e Donne nella veste di ex corteggiatore, però non ha nascosto la sua amarezza per l’eliminazione di una discussa naufraga di questa edizione: “E’ il gruppo quasi che volevamo, mi dispiace molto per Estefania“.

La nota showgirl esterna la sua felicità: “Essere in finale è una cosa meravigliosa”

Intanto i sei finalisti dopo aver messo piede nella nuova spiaggia, precisamente su Cayo Paloma, hanno festeggiato ma soprattutto sono stati felicissimi per le provviste di cibo. Per iniziare Mercedesz Henger si è espressa sul fatto di essere finita nuovamente al televoto contro Nick Luciani: “Va benissimo, sono in finale e secondo me ci metterò fino a domani per realizzarlo”. Nicolas Vaporidis invece ha ringraziato lo spirito del programma: “Ce li possiamo tirare addosso i cocchi, questa ultima settimana per noi sarà di celebrazione”. Carmen Di Pietro ha manifestato la sua immensa gioia affermando: “Essere in finale è una cosa meravigliosa. Siamo in questa isola, l’ho definita una bomboniera, è piena di cocchi finalmente!”.